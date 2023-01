Dani Alves, detingut a Barcelona després de declarar per agressió sexual

L'exjugador del Barça, Dani Alves, s'ha presentat aquest divendres al matí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts. Allà, el futbolista brasiler ha fet la seva declaració com a acusat d'agressió sexual, després que una noia de 23 anys el denunciés per fer-li tocaments no consentits a la discoteca Sutton de Barcelona la nit del passat 30 de desembre.

Alves ha sortit detingut de la comissaria, i ha passat a disposició judicial a la Ciutat de la Justícia de Barcelona perquè un magistrat determini quina és la seva situació provisional mentre continua la instrucció de la causa.

Ara el jutge té diverses opcions: deixar-lo en llibertat; aplicar-li càrrecs i potser mesures cautelars, com no poder abandonar el país; o que ingressi en un centre penitenciari en règim de presó provisional, en el cas que es consideri que hi ha risc de fuga o de reincidència.

La denúncia que pesa sobre les espatlles del defensa brasiler de 39 anys, que milita a les files del Pumas mexicà, l'acusa d'haver tocat a una noia sense el seu consentiment. La víctima va avisar els vigilants de seguretat i posteriorment es va sotmetre a un examen mèdic, i dos dies més tard va formalitzar la denúncia davant dels Mossos.

Fonts de l'entorn de Dani Alves ja van comentar, quan el cas es va fer públic, que el futbolista va estar a Sutton aquella nit, però asseguren que hi va ser "poca estona" i que "no va passar res".

El cas es va fer de domini públic molt aviat, i fins i tot va obternir una resposta institucional. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va oferir a la denunciant el suport dels serveis del departament i va recordar que "ser ric i famós no dona cap passi per exercir la violència sexual amb impunitat".