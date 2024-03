Dani Alves surt de la presó després de pagar un milió de fiança

L'exfutbolista Dani Alves ha sortit dela presó després de passar 14 mesos al centre penitenciari Brians 2. L'exblaugrana, condemnat a quatre anys i mig de presó per violar una dona a la discoteca Sutton de Barcelona, ha abonat aquest matí la fiança d'un milió d'euros que li va imposar dimecres passat l'Audiència de Barcelona i ha pogut quedar en llibertat, enmig d'una forta expectació mediàtica.

L'Audiència de Barcelona va acceptar el recurs de l'exjugador del Barça i va establir la llibertat provisional a canvi d'una fiança. A part de la fiança, la seva defensa ha entregat els passaports al tribunal i Alves haurà de comparèixer cada divendres a l'Audiència de Barcelona. Mentre estigui en llibertat, té prohibit acostar-se o contactar amb la víctima.



La resolució li recorda l'expressa prohibició de sortir d'Espanya mentre duri la tramitació dels recursos que puguin interposar-se contra la sentència, que no és ferma. L'Audiència comunica aquest extrem al Consolat del Brasil perquè ho tingui en compte si Alves demanés un nou passaport. També acorda informar els cossos i forces de seguretat de l'Estat perquè garanteixin que el futbolista no surt de l'Estat, amb abast europeu.

Cinc dies per reunir la fiança

Alves ha tardat cinc dies per reunir els diners de la fiança. Inicialment, va recórrer a la família del seu excompany al Barça Neymar Da Silva, que en el seu dia va presumir públicament d'haver-lo ajudat a pagar els 150.000 euros de fiança per cobrir una eventual indemnització a la víctima, però el pare del futbolista, va deixar clar en un comunicat que no pagarien la fiança.

Al llarg de tot el procés, la defensa d'Alves ha argumentat que la solvència econòmica del futbolista s'ha evaporat arran de la seva detenció, ja que van rescindir tant el contracte amb el club Pumas de Mèxic, on jugava, com els acords de patrocini amb diferents marques que representava.

Tot i això, el futbolista, casat amb la model Joana Sanz, disposa d'una casa a Esplugues de Llobregat que va adquirir per cinc milions d'euros. Així mateix, està esperant que Hisenda li torni una elevada suma de diners pels litigis que ha guanyat contra l'Agència Tributària.