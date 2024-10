Dani De la Orden anuncia una segona part del seu últim èxit 'Casa en flames'

El director Dani de la Orden i el guionista Eduard Sola han anunciat que treballen en la segona part de Casa en flames, pel·lícula que ha aconseguit un gran èxit i s'ha convertit en el film en català més taquiller de la història a l'Estat. Ho ha anunciat de la Orden en un breu text a la xarxa social X i el film ja tindria títol: Casa en cendres. "S'està escrivint", ha escrit, i més tard ha dit que per ara tenen idees sobre el projecte.

Fonts consultades han explicat a l'ACN de moment De la Orden i Sola hi estan pensant però no hi ha res en concret. El guionista Eduard Sola ha explicat que no tenen dates sobre la taula i que han començat a buscar la història per aquesta segona part.

Contents de poder anunciar que



“CASA EN CENDRES”



s’està escrivint. Gràcies a vosaltres❤️‍🩹 pic.twitter.com/6HaOCiucZf — dani de la orden (@danidelaorden) October 1, 2024

Emma Vilarasau, protagonista de Casa en flames, ha participat aquest dimarts en una roda de premsa de l'obra Un matrimoni de Boston a La Villarroel. Preguntada per aquesta possible segona part, Vilarasau ha admès que li agradaria saber què li passa a la Montse després d'aquesta desfeta de família i també a tots els membres de la família. L'actriu ha confessat que i tant que li agradaria tornar a repetir en el paper.

La pel·lícula en català més taquillera de la història

Casa en flames, dirigida per Dani de la Orden, es va convertir la setmana passada en la pel·lícula en català més taquillera de la història després d'estar tres mesos a la cartellera. El film, que encara està als cinemes, va acumular fins dijous passat a tot l'Estat 2.690.328 euros recaptats, segons dades de VerCine, una xifra superior a la recaptació del film Pa negre, dirigida per Agustí Villaronga, que va recaptar 2.680.155 euros i la van arribar a veure 439.744 espectadors a l'Estat.

A principis de mes, la pel·lícula Casa en flames, es va convertir en la pel·lícula en català més vista dels últims deu anys a Catalunya, després que l'haguessin visionat 270.599 persones.