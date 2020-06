La davallada de l'economia catalana, més profunda del previst fa unes setmanes

L'economia catalana es va desplomar el primer trimestre de l'any, com a conseqüència de l'impacte de la crisi desencadenada per la pandèmia de coronavirus. Tot i que els efectes de les mesures de confinament es van concentrar fonamentalment en la segona quinzena de març, el PIB català va caure un 4,9% amb relació el darrer trimestre del 2019 i un 4,2% en termes interanuals, segons les dades definitives que ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).



La caiguda, que molt probablement s'accentuarà durant el segon trimestre -marcat pel confinament i la paràlisi de bona part de l'activitat-, va més enllà del que inicialment va preveure l'organisme, que al maig calculava la davallada trimestral en el 4,6% i la interanual en el 3,9%.



La magnitud de la contracció econòmica és històrica, fins al punt que va molt més enllà de la que es va donar durant la crisi iniciada el 2008. En aquell moment, els trimestres que van registrar una major caiguda del PIB català van ser el quart del 2008 i el primer del 2009, amb caiguda intertrimestrals del 2,4% i el 2,3%, respectivament, és a dir, menys de la meitat de l'actual.

La davallada del PIB s'explica principalment per la caiguda de la demanda interna, però també per la disminució de les exportacions. La demanda interna baixa 4,8 punts, especialment perquè amb el confinament el consum de les llars s'ha desplomat (-7,5%). Sí que ha augmentat, en canvi, el consum de les administracions públiques (+5,1%), principalment per l'augment de les despeses en personal i la compra de productes pel Servei Català de la Salut i l'Institut Català de la Salut, que han crescut un 28%.



El coronavirus també impacta en les dades del sector exterior, amb una caiguda de les exportacions totals a l'estranger del 6,4% interanual. Les exportacions de béns i serveis han disminuït un 3,8% per la frenada de l'economia mundial, mentre que el consum dels estrangers al territori recula un 19% en comparació amb el mateix trimestre de l'any passat. De fet, l'activitat turística es va suspendre totalment des de mitjans de març, però la despesa dels turistes ja era negativa el febrer. Les importacions també han caigut, un 7,6% interanual, sobretot per la reducció de les compres a l'estranger de béns i serveis (-7,7%) i del consum dels residents a l'estranger (-7,3%).



Per sectors, les dades de l'Idescat mostren una caiguda generalitzada de l'activitat arreu, amb uns descensos interanuals que són del 7,7% a la construcció, del 4,3% al sector serveis i del 2,4% en la indústria. Al sector agrari la caiguda interanual és del 2,2%. Entrant al detall de les dades, als serveis, la principal davallada és al comerç, el transport i l'hostaleria (-9,6%), mentre que les activitats immobiliàries, professionals i altres es redueixen un 3,3%. En l'administració pública, en canvi, educació, sanitat i serveis socials creixen un 1,8%.