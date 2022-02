David Castillo i Xarim Aresté porten ‘Els himnes de Fata Morgana’ a la sala Beckett

Al Putxet hi ha una torre que durant un temps va estar habitada per Gerard Quintana i Xarim Aresté entre altres artistes. A banda dels que hi vivien, també els visitaven altres escriptors i músics, com el poeta David Castillo. Mentre freqüentaven aquesta casa, van créixer idees i aliances. Una d'aquestes són Els himnes de Fata Morgana, un recital a càrrec de Xarim Aresté i David Castillo, que es podrà gaudir el pròxim dimarts 22 de febrer a la sala Beckett en el marc del Festival Alcools.

Gerard Quintana durant una entrevista realitzada a la casa de Barcelona que anomenaven 'Fata Morgana' i ha servit d'inspiració per l'espectacle de Castillo i Aresté. — MONTSE GIRALT

A aquesta casa sortida d'un altre temps amb un jardí que sembla un bosc petit, n'hi deien Fata Morgana, un nom que a algunes persones els recordarà la discoteca de Sant Pere Pescador, la germanastra del Rei Artur o l'efecte òptic que fa veure il·lusions a les costes. I abans de saber que allà a dins s’hi gestarien moltes coses, la casa ja havia despertat la curiositat de David Castillo. "Durant el confinament donant voltes pel barri (les rodalies de Vallcarca), un dia vaig fer fotos de l'entrada d'una casa. I dos o tres dies després quedo amb en Gerard Quintana i resulta que em cita a la casa. I amb alguns amics que estaven allà fèiem intercanvis d'idees, i va sortir la idea de fer un recital de guitarra i poesia. Una cosa intuïtiva i casual, i alhora molt sentida", explica Castillo. Per això, guitarres i versos són l'esperit d'un espectacle que reivindica la soledat creativa, reflexiona sobre desastres diversos, però sobretot s'arrela enèrgicament a la vida.

A la sessió d'Els himnes de Fata Morgana del dimarts 22 no hi faltaran poemes com Fata Morgana, o La Catalana, un poema que Castillo va escriure un dia després d'agafar el metro per visitar una part del barri de Sant Adrià "on hi anava fa temps a fer coses il·lícites", i es va trobar una urbanització de luxe on hi viuen molts Mossos d'Esquadra. El públic que no pugui anar a la Beckett, podrà gaudir de l'espectacle d'aquí un mes en el marc del festival Poesia i + de la Fundació Palau a Caldetes, o també al festival de poesia de Sant Feliu de Llobregat, on s'hi sumarà Gerard Quintana. Amb tot, cada recital "és una cosa diferent perquè són visions de somnis" apunta Castillo. Ara bé, el que recorden en cada ocasió és que són "indomables". Com diu la cançó de Xarim Aresté "agafem velocitats no anant enlloc / Perduts al mig del rastre / I assumim la vanitat, no som herois / Només som indomables".

A Castillo i Aresté se'ls qualifica de dos exponents de la cultura als marges, una etiqueta que tant se'ls en dona perquè ells ja fa molt de temps que van triar el seu camí creatiu. El guitarrista Xarim Aresté a banda dels seus treballs musicals (Mercuri i Ses entranyes), també té publicat un llibre d'aforismes Les fugues de la font del temple (Rosa dels vents). Per la seva banda, David Castillo acaba de publicar l'antologia L'amor com a pena capital (Pagès editors), un volum que conté el bo i millor de la seva producció poètica.

L'espectacle de la Sala Beckett s'emmarca en el Festival Alcools, dedicat a portar la poesia contemporània dalt dels escenaris amb espectacles que lliguen la poesia, la música i el teatre. Aquest festival va néixer el 2015 a La Seca-Espai Brossa amb la voluntat d'eixamplar els circuits habituals de la poesia.