El PSOE sembla que ha decidit dinamitar qualsevol possibilitat d'acord amb Unidas Podemos. I una vegada que es va conèixer la crida de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, en la qual el candidat socialista negava cedir competències en diferents matèries a Unidas Podemos, el PSOE va filtrar la seva proposta i la del partit morat.



En un primer moment, va fer públic fun text de dues pàgines que, segons ha assegurat, corresponia al "document que va presentar" el partit morat en les negociacions.



En aquest document, que els socialistes presenten amb el títol: "Exigències de Podemos al PSOE", s'inclou en l'apartat que anomenen "Articulació Institucional" la petició d'una Vicepresidència del Govern de "Drets Socials i Mediambientals" que, a més, coordinaria els ministeris corresponents.

Podemos, sempre segons el document enviat pel PSOE, també demanava cinc ministeris: Treball, Transició Ecològica, Justícia Fiscal i lluita contra el frau, Ciència i Innovació i un altre ministeri que denominen de Drets Socials, Igualtat i Economia de les Ciutats.



Al costat d'aquests ministeris, la petició de Podemos també contemplava portar diverses secretàries d'Estat, com la de Serveis Socials, d'Igualtat o d'Hisenda, entre d'altres. Així com la participació en nombroses àrees d'altres ministeris.



Segons fonts socialistes, aquest document prova que les exigències de Podemos eren completament desmesurades i que, segons ell, mai no han volgut un Govern de coalició. No obstant això, des del grup confederal neguen rotundament que el document respongui a les seves "línies vermelles" o a l'única proposta que li han fet al PSOE.

De fet, des del grup confederal insisteixen que el document remès respon a una "proposta sobre la qual començar a debatre" i remarquen que tots els esbossos d'articulació dels diferents ministeris eren "absolutament flexibles". Les condicions menys flexibles dels d'Esglésies tenien a veure amb les competències exigides: Treball, Hisenda, Transició Ecològica i Igualtat. Competències que, defensen des del partit, són necessàries per tirar endavant mitjanes socials de importància, com la pujada del salari mínim a 1.200 euros o la gratuïtat de les escoles infantils de 0 a 3 anys.

Una Vicepresidència i tres ministeris



Hores després, el PSOE també va difondre un document en el qual incloïa les propostes que havia fet a Unidas Podemos que, bàsicament, consistien en una Vicepresidència d'Afers Socials i tres ministeris: Habitatge i Economia Social; Sanitat, Assumptes Socials i Consum; i el Ministeri d'Igualtat.



A més, en el document distribuït pel PSOE se li va oferir a la formació morades diferents àrees competencials en ministeris com Agricultura, Cultura, Ciència i Innovació, incloent diverses secretàries d'Estat. Els socialistes insisteixen que la seva oferta de Govern de coalició era "raonable i generosa", mentre que la de Podemos estava absolutament fora de lloc i era excessiva tant per la representació que tenen i, sobretot, perquè tampoc els garantia la investidura, com ha dit reiteradament.



El PSOE dona gairebé per perduda la possibilitat que tiri endavant la investidura, no es mourà de les seves posicions i, abans del ple, Sánchez es reunirà amb l'Executiva del seu partit per explicar-li la situació.



Des de l'entorn de Sánchez s'insisteixen que les negociacions es donen per trencades, que no hi haurà cap cessió més, que la proposta d'Unidas Podemos és totalment inacceptable i que pretenien crear un "Govern paral·lel" amb un poder intern similar al del PSOE.