No hi haurà Pressupostos de l'Estat. El Congrés ha tombat els pressupostos generals de l'Estat presentats pel Govern de Sánchez amb el triomf de les esmenes a la totalitat presentades. Les esmenes han estat recolzades per PP, Cs, ERC, PDeCAT, Coalició Canària i Fòrum Astúries.

El debat previ a la votació ha servit perquè els grups que no havien intervingut aquest dimarts marquessin la seva posició respecte als comptes. Tots els partits han coincidit en la necessitat d'aprovar els comptes i van instar, d'una o altra manera, als partits independentistes a canviar la seva posició.



Ho ha fet Unidos Podemos a través del diputat català Joan Mena i del líder d'IU, Alberto Garzón. Però també ho ha fet, en una interpel·lació que no sol ser habitual entre el PNB i els partits catalans, el portaveu del Grup Basc al Congrés, Aitor Esteban. El mateix diputat ha ressaltat l'excepcional que era que interpel·lés ERC i PDeCAT per intentar canviar la seva decisió i ha insistit que seguia tenint el màxim respecte pel procés independentista i pel rumb que les formacions catalanes decidissin prendre.



"Amb tot el respecte i sense intentar donar lliçons a ningú, en una negociació sempre cal intentar reconèixer quins són els límits de l'interlocutor i saber gestionar els temps. No es pot estar sempre pendent del què diran", ha afirmat Esteban, que ha reiterat que la posició del seu partit contínua sent que "els catalans han de poder votar en un referèndum, i els dirigents empresonats han d'estar en llibertat i sense càrrecs", però, ha precisat, "en política cal alguna cosa més que tenir la raó perquè les coses succeeixin".



Per al portaveu del PNB, la votació dels comptes representa "un símbol i una disjuntiva" entre els que creuen en el diàleg per superar els conflictes i els que aposten per la imposició. Per això, ha demanat a ERC i PDeCAT prendre decisions "elevant la mira i amb perspectiva a mig i llarg termini, més enllà de alleujaments personals o col·lectius".

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha tancat la seva intervenció en el Ple agraint i posant en valor la feina del PSOE per presentar el projecte pressupostari i altres iniciatives. "Aquest grup ha batallat per aconseguir que el projecte que ja ha arribat a la Cambra pogués veure la llum", ha assegurat, destacant l'actitud d '"acord i diàleg".



Montero ha recordat la recuperació de la Sanitat universal, la pujada del Salari Mínim a 900 euros, la revaloració de les pensions o la posada en marxa del Pacte d'Estat contra la violència de gènere com a fites que s'han produït durant el govern de Sánchez i ha afirmat tenir la "esperança" que "més projectes veuran la llum".