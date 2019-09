La portaveu al Parlament de Ciutadans, Lorena Roldán, ha acusat el president Quim Torra de defensar “terroristes”, després de les paraules de suport que va dirigir als nou detinguts dels CDR el passat dilluns: “Un president normal sortiria a condemnar la violència, agrair als cossos de seguretat, a oferir ajuda per esclarir els fets. Però vostè surt públicament a defensar aquestes persones”. Roldán, però, ha obviat que cap de les persones detingudes ha comès cap tipus d'atemptat.



La intervenció ha arribat al seu punt àlgid de tensió quan la diputada ha mostrat una imatge de l'atemptat a la caserna de la Guàrdia Civil l’any 1991: “Van morir nou persones. Perquè no oblidem, perquè en aquest país ja hem vist vessada massa sang. Ja s’han perpetrat masses assassinats, així que li ensenyo aquesta imatge perquè la vegi si no l’ha vist, i perquè la recordi si l’ha oblidat el pròxim cop que faci una crida a 'apretar' als CDR”. La diputada ha vinculat les detencions dels activistes independentistes i l'atemptat a Vic el mateix dia que els dos líders del partit taronja, Inés Arrimadas i Albert Rivera, han anat a mostrar el seu suport al cos de seguretat a la caserna vigatana. Queda clar que el partit ha incrementat la seva particular estratègia de criminalització de l'independentisme, malgrat la total absència de delictes violents per part del moviment.

Roldán ha acusat Torra d’estar alimentant accions violentes i ha demanat que condemnés els presumptes plans d’atacs terroristes dels detinguts; uns plans que no han estat demostrats per cap prova durant la detenció. A més, la diputada també ha anunciat que Ciutadans ha denunciat, de nou, la pancarta pels presos polítics que Torra té col·locada al balcó del Palau de la Generalitat: "No hi ha catifa que tapi la seva gestió ni pancarta que tapi la seva vergonya".



La intervenció del Roldán també ha estat marcada per una picabaralla amb el president del Parlament, Roger Torrent, qui ha interromput dos cops per demanar-li que no parlés dels CDR com a "comandos" a les ordres de Torra: “Acaba de fer ús d’una expressió que sap vostè que és una acusació que sobrepassa la conducta reglamentària”, ha dit Torrent. Roldán ha recriminat durament la intervenció del president de la cambra: “Ja estan tallant l’oposició”. A la crítica també se li ha sumat al final de la intervenció el diputat Carlos Carrizosa: “Crec que es pot dir amb molta propietat que el president de la Generalitat és un perill públic".



A més, Roldán també ha denunciat la recuperació del Diplocat i ha dirigit la crítica cap al PSC: “Vostès ocupen llocs als ‘xiringuitos’ que utilitzen per parlar malament d’Espanya. No ho diu Ciutadans, ho diu un informe del ministeri d’Exteriors del mateix PSOE”, ha etzibat. També ha recriminat que Torra parli de repressió sense tenir en compte la situació dels “catalans constitucionalistes”: “Vostè no ha vingut a gestionar una comunitat autònoma”.