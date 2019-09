Tant Catalunya en Comú com la CUP ha coincidit a criticar el Govern de Torra en el debat de política general, si bé amb arguments diferents, i a defensar la necessitat de donar una resposta àmplia a la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del Procés. La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha reclamat la convocatòria de noves eleccions perquè "aquest govern té els dies comptats”. La diputada dels aposta per un executiu d’esquerres que no li calgui parlar de República “perquè la practica”. A més, també ha criticat la proposta de govern de concentració que ERC va oferir dies enrere: “És un intent d’amagar el fracàs del govern actual”. Posteriorment, en el seu torn, el cupaire Carles Riera també s'hi ha mostrat crític.



També ha lamentat el to “triomfalista” del discurs d’obertura de Torra i ha denunciat que no hagi fet “autocrítica” sobre la desigualtat existent a Catalunya: “Hi ha milers de persones que mai han sortit de la crisi. Vostès, aquesta realitat, no l’ha plantejat”. La diputada s’ha mostrat disposada a arribar a un acord per pactar uns pressupostos, tot i la seva demanda de noves eleccions: “Som conscients que negociar amb vostès ens pot passar factura electoral, però aquest país necessita un gir social verd i morat per sortir de la paràlisi”.



A més, també ha aprofitat la seva intervenció per criticar al PSC per la incapacitat d’arribar a un acord per formar Govern a l'Estat i ha recriminat l’acostament del president en funcions, Pedro Sánchez, cap a Ciutadans: “Tant vostès com nosaltres hem escoltat el discurs de Lorena Roldán [portaveu de Cs al Parlament]. De veritat creu que d’allà pot sortir alguna solució per Catalunya?”. Per acabar, ha anunciat que el seu grup farà una proposta per respondre a la sentència als presos de manera “eficaç” i ha emplaçat directament el grup socialista a “mirar-la amb carinyo”: “Mentre els dirigents independentistes estiguin a presó, no podrem tenir diàleg i confrontació de projectes en clau democràtica”.



Un "gran acord de país per l'autodeterminació i l'amnistia"

El diputat de la CUP Carles Riera ha arrencat recordant les detencions d'activistes de dilluns, dient que són el "preàmbul de la sentència" i que suposen un intent de vincular l'independentisme a la violència. Posteriorment, ha assegurat que no es donen "les condicions" per al "diàleg i la negociació" amb el govern espanyol. Després de criticar la situació de "paràlisi" d'un govern que "no avança ni a nivell social ni nacional", Riera ha refusat propostes "buides, partidistes i tacticistes" com la del "govern de concentració", feta per ERC, per insistir que la resolució del conflicte només arribarà a través del "conflicte democràtic".



En aquest sentit, la proposta de la formació de l'Esquerra Independentista passa per assolir un "gran acord polític per l'autodeterminació, l'aministia i els drets civils polítics", que aplegui tant partits com agents socials, culturals i econòmics, que vagi més enllà de l'indepdendentisme i que permeti "assolir una resolució del conflicte, amb acord o sense amb el govern espanyol". Per fer-ho possible, la CUP defensa la necessitat de crear institucions de "contrapoder" a l'Estat, que vagin més enllà de les autonòmiques, i aposta per aconseguir una amnistia total que anul·li totes les causes judicials relacionades amb el Procés.