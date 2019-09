El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, també s’ha mostrat crític amb Quim Torra en la seva intervenció al debat de política general, però amb un to radicalment allunyat de l’emprat per Lorena Roldán, de Cs. Iceta ha qualificat com a “fracàs” la gestió del govern de Torra, al que ha definit com a “dividit”, perquè està format “per dos socis que es disputen l’hegemonia de l’independentisme”, i “fallit”, perquè “un dels socis ja defensa la necessitat de fer un altre tipus de govern”, en referència a la proposta d’executiu de concentració feta pe ERC.



La imminent sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del Procés també ha ocupat una part de la intervenció del líder socialista, que ha lamentat que “encara no sabem quina és la proposta de resposta que vol donar-hi el Govern”, si bé ha advertit que “en democràcia les sentències poden ser objecte de crítica, però no de desobediència”.



“Si tornen a fer el que van fer, tornarem a una situació que tots vam dir que no era la desitjada”, ha afegit Iceta, després d’insistir que “no volem confrontació”, si bé ha admès que la “sentència pot ser controvertida”, amb probables condemnes a presó. Amb relació al conflicte polític, per a Iceta la prioritat és “arribar a un acord entre catalans”: “ens equivoquem si busquem un conflicte extern sense haver resolt primer el debat intern”, ha afegit.



A nivell de gestió ha reclamat un “president de la Generalitat, no de la República catalana” i que l’executiu “faci de govern de comunitat autònoma, mentre no sigui una altra cosa, i ho faci bé”. A banda de reclamar millores socials, com ara més inversió en sanitat o educació, reduir les llistes d’espera o abordar les retallades que pateix el sector cultural, Iceta ha insistit que si el govern vol més recursos econòmics hauria d’implicar-se en la negociació d’un nou model de finançament o hauria pogut votar a favor dels pressupostos de l’Estat que, segons ell, haurien aportat més recursos a Catalunya. Finalment, ha estès la mà a Torra per dir-li que “si vol governar pel conjunt dels catalans i només pels que pensen d’una determinada manera, aquí ens té”.