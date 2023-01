La debutant Andrea Genovart guanya el Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb 'Consum preferent'

Andrea Genovart (Barcelona, 1993) ha guanyat aquest dilluns el vuitè Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb el seu debut com a escriptora, Consum preferent. El jurat del certamen ha valorat el "trepidant viatge" que planteja l'autora amb una veu "radicalment contemporània" i una novel·la "lúcidament emprenyada sobre la precarietat d'una generació". També han destacat l'humor i la intel·ligència "reconstituent" o la mirada "contundent".

El premi està dotat amb 12.000 euros. L'obra es publicarà a finals de març en català, l'idioma en el qual ha estat escrita, i a la tardor ho farà la seva traducció al castellà. A la seva primera novel·la, Genovart s'interessa per la generació que voreja la trentena i que malda per deixar enrere la joventut enmig de feines precàries i la culpa de formar part del primer món. El treball s'ambienta en la Barcelona actual, on es pateix per una comunicació humana "incerta i fantasmal".

Consum preferent explica, segons la mateixa autora, "la caiguda de tot allò que ens ofereix una gran ciutat com Barcelona avui, a ulls de l'Alba". La protagonista busca la seva identitat en una ciutat "amb múltiples opcions i un munt d'interferències idiomàtiques i ideològiques que sovint despisten".

A la vuitena edició del premi s'hi han presentat 92 originals diferents. El jurat ha estat format per Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí i les editores Isabel Obiols i Silvia Sesé. El premi va quedar desert l'any passat, i ara fa dos anys se'l va endur Pol Guasch amb la novel·la Napalm al cor. En edicions anteriors ha reconegut autors com Llucia Ramis, Anna Vallbona, Albert Forns o Irene Solà, entre altres.