L'exigència de llibertat pels presos polítics i el retorn dels exiliats s'ha expressat de nou al centre de Madrid.



"Davant la criminalització de la dissidència, nosaltres, la societat civil, tenim l'obligació de denunciar-ho", assegura l'organització Madrileñ@s por el Derecho a Decidir, que ha convocat una concentració a a la Puerta del Sol, simultània amb altres que es realitzen pel mateix motiu al llarg del cap de setmana a París, Tolosa de Llenguadoc i Lió.



"Ha finalitzat un judici ple d'irregularitats", han denunciat els seus portaveus, que han recordat les preses de posició d'organisme internacionals com International Trial Watch o Amnistia Internacional i la reclamació d'alliberament de preses i presos realitzada pel grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides.



"La Fiscalia ha transformat la desobediència a la llei en delictes de rebel·lió i sedició. La sentència ens afectarà a tots i totes, no només al poble català, doncs estan en joc els drets i llibertats fonamentals", han dit en un comunicat llegit durant l'acte de protesta.



Els concentrats han assenyalat reiteradament que l'exercici del dret a decidir per part de la població no pot ser considerat mai com un delicte, que la democràcia consisteix en això, en el poder de decisió de la ciutadania, i que els dirigents independentistes catalans es troben a la presó per haver organitzat una votació.

Jaime Pastor, coportaveu de Madrileñ@s por el Derecho a Decidir ha reconegut el seu pessimisme en relació a la pròxima sentència del Tribunal Suprem i ha expressat la seva confiança en la "pressió popular"que es pugui exercir en favor de la llibertat dels presos. "Considerem que les acusacions de la Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat, i no diguem ja la de Vox, no tenen fonament", ha declarat a Público. El just seria que, com a molt, se'ls acusés de desobediència, "però no sembla que aquest vagi a ser el camí". "Fa falta molta més solidaritat dels diferents pobles de l'Estat espanyol", ha afegit.



La dirigent de la CUP Natàlia Sànchez, també present a la concentració a la capital de l'Estat, ha expressat el seu "profund agraïment" per la "solidaritat del Madrid republicà", ha explicat que "el judici a la democràcia" que s'ha celebrat al Suprem "afecta tothom" i ha posat l'accent en "les lluites compartides" i en els "llaços de solidaritat" necessaris per "construir les repúbliques que volem". Sànchez també ha posat en valor la desobediència civil “com una a eina indispensable per aconseguir la democràcia plena”.