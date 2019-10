Carles Puigdemont ha valorat la sentència del Tribunal Suprem com la confirmació de "l'estratègia de la repressió i la venjança contra ciutadans que busquen la via democràtica". "No hi ha cap crim a proposar als ciutadans que decideixin lliurement sobre el seu futur", ha afirmat des de Brussel·les davant els mitjans de comunicació.



"Avui queda més reforçada que mai la necessitat de viure en un país lliure", "on hi hagi separació de poders", "on el cap de l'Estat el triïn els ciutadans" i se li puguin demanar responsabilitats per les seves actuacions, ha manifestat en una declaració de caire institucional, acompanyat de membres del Govern que va presidir, també exiliats, com Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret.

Puigdemont ha reivindicat un cop més per Catalunya un Estat que garanteixi respecte per la llengua catalana, per les condicions de vida digna dels seus ciutadans, on es pugui viure "sense por" i sense amenaces.



Ha afirmat que els dirigents empresonats "han estat víctimes d'una detenció arbitrària" i han vist vulnerats els seus drets polítics, perquè se'ls ha negat, com a ell mateix, el seu dret a exercir els càrrecs pels quals han estat elegits a les urnes.

"No hi ha operació de propaganda que pugui ocultar tanta vergonya!", ha exclamat en clara referència a documents difosos pel Ministeri d'Afers Estrangers, i ha advertit que a partir d'ara s'obre un període en el qual serà severament restringit l'exercici de les llibertats d'expressió, associació i manifestació.



"Ens cal reaccionar", "no ens podem resignar a acceptar el statu quo que amenaça els nostres fills i filles", ha dit. "Responguem amb més força que mai" ha demanat a la ciutadania catalana sigui o no independentista.

L'ex-president no ha fet cap referència a la nova ordre europea de detenció donada contra ell pel jutge Llarena, però ha criticat durament als que "un dia clamaven 'parlem' i fa massa temps que callen", a "a l'Europa que calla" davant l'ofensiva turca contra el poble kurd, de la mateixa manera que va callar quan va veure la repressió de l'1 d'octubre i ara "balla al so que ordena l'Estat espanyol".



Puigdemont a fet una crida a la mobilització, a "fer sentir la veu" de la ciutadania amb el "compromís amb la no violència", però també ha fet referència a les pròximes eleccions del 10 de novembre. "Res no els espanta més que la voluntat popular", ha declarat.

"S'han acostumat a amenaçar el poble de Catalunya de forma impune", ha dit, per advertir a continuació que la regressió en drets i llibertats i l'amenaça a l'autogovern perjudica a tothom, en una apel·lació explícita a independentistes i no independentistes. "Hem de tenir al cap més clar que mai que l'única sortida és la democràcia". "L'Estat no dialoga i no fa justícia", ha conclòs Puigdemont visiblement indignat.