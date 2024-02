Declarada l'emergència al sistema Ter-Llobregat: "Catalunya està vivint la pitjor sequera del darrer segle"

Tres anys de sequera persistent han portat finalment al pitjor escenari possible. El Govern ha decretat aquest dijous la fase d'emergència per la sequera, la més greu que contempla el Pla de Sequera, al sistema Ter-Llobregat, del qual es nodreixen sis milions de persones que viuen en 202 municipis -entre els quals hi ha Barcelona i la seva regió metropolitana, part de la Catalunya Central i Girona-. Aquests se sumaran a les 37 localitats que estan en aquest estadi des de fa mesos.

Es tracta de "la pitjor sequera del darrer segle", ha afirmat amb contundència el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la roda de premsa posterior a la Comissió Interdepartamental de Sequera celebrada aquest dijous. "No havíem afrontat mai una sequera tan llarga i de tanta intensitat. La situació actual ens obliga a fer un esforç extraordinari", ha assegurat el cap de l'Executiu.

Aragonès ha agraït l'esforç conjunt de la ciutadania, els ajuntaments i el teixit productiu. En aquest sentit, ha assenyalat que aquest esforç i les diferents inversions en dessalinitzadores i potabilitzadores per part del Govern han permès que l'activació d'emergència s'hagi retardat fins a 15 mesos. La declaració, que el Govern ha mirat d'endarrerir amb successives modificacions del Pla de Sequera, s'ha aprovat un cop els nivells dels embassaments han baixat del 16%.



L'emergència comportarà restriccions severes en tots els àmbits. Entre les mesures que entraran en vigor amb la nova fase, hi ha la reducció de la dotació d'aigua per habitant i dia a 200 litres, la restricció d'un 80% als usos agrícoles, d'un 25% en els usos industrials i d'un 25% en els recreatius. Aragonès ha advertit que s'acosten setmanes difícils, però també ha volgut transmetre un missatge optimista: "ho superarem amb esforç compartit, planificació i inversions".



"Seran setmanes intenses, i poden ser el preludi de mesos vertiginosos si la manca de pluges segueix persistint"

Per la seva banda, conseller d'Acció Climàtica, David Macort, ha demanat "tranquil·litat" als ajuntaments davant la declaració d'emergència per sequera. El titular ha recordat que les mesures no són arbitràries. "Hi ha un guió que és el Pla Especial de Sequera elaborat el 2020 perquè no s'hagi d'improvisar cap mesura". I avisa: "Seran setmanes intenses, i poden ser el preludi de mesos vertiginosos si la manca de pluges segueix persistint".

Mascort ha detallat que la fase 1 de l'emergència s'ha activtat quan els embassaments del Ter-Llobregat han baixat dels 100 hm3, mentre que la 2 s'haurà de posar en marxa si baixen dels 67 i la 3 si ho fan dels 33. El semàfor vermell en fase 1 estableix una dotació màxima de 200 litres per habitant i dia. En emergència 2 serà de 180 litres per persona i dia, i en emergència 3 de 160.