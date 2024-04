La defensa del català marca bona part de les declaracions polítiques per la Diada de Sant Jordi

A només tres setmanes de les eleccions del 12 de maig, els partits han aprofitat una jornada tan popular com la de Sant Jordi per sortir al carrer i reivindicar algunes de les seves propostes. Tant ERC com Junts, els comuns i la CUP han respost al crit d'alerta d'Òmnium Cultural per revertir el retrocés social del català. El president de l'entitat, Xavier Antich, ha reclamat una "atenció prioritària a la defensa de la llengua" i augmentar les biblioteques escolars, en el marc de la campanya Llegir ens fa grans.

En concret, el president de la Generalitat i candidat d'ERC el 12-M, Pere Aragonès, ha fet una crida a "redoblar el compromís amb a llengua" en una compareixença al Palau de la Generalitat aquest dimarts. El cap de l'Executiu ha reclamat que es mantingui l'ús social de la llengua, utilitzant-la en "tots els àmbits i accions" del dia a dia, i ha subratllat que el català és una "eina d'ascensor social".

Catalunya està en "emergència lingüística"

Junts considera que el 12 de maig està en joc "el futur de la llengua" i aposta per un govern que la defensi "amb fermesa i convicció". Així ho ha assegurat aquest dimarts la cap de llista per Tarragona, Mònica Sales, qui ha carregat contra el candidat del PSC, Salvador Illa. "No mourà ni un dit per evitar que el català acabi sent una llengua residual i de segona", ha sentenciat. Al seu torn, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha remarcat que Catalunya està en "emergència lingüística" i ha demanat revertir-ho.

Per la seva banda, la candidata de Comuns Sumar a les eleccions, Jéssica Albiach, ha defensat la immersió lingüística davant de "certes ocurrències" que aposten per una xarxa segregada. "Volem blindar aquest model" ha sentenciat. "Davant dels atacs del PP i Vox a la nostra cultura, la millor resposta que podem donar és omplint els carrers i les classes perquè l'educació és la principal porta d'entrada a la cultura", ha dit.

La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha criticat que aquesta passada legislatura ERC, Junts, comuns i PSC hagin aprovat una llei que, segons els anticapitalistes, "introdueix la vehicularitat del castellà a l'escola". Un acord que Estrada qualifica de "atac directa contra la immersió lingüística" i "d'error" per "cedir a la pressió" d'un tribunal espanyol.

Per aquest motiu, la CUP defensa que després del 12-M es "reobri" el debat del català a l'escola i hi puguin participar tant entitats com la comunitat educativa. "Seria una irresponsabilitat que forces sobiranistes no es posin les piles", ha afegit.

"Unir els catalans per sobre de les ideologies"

El candidat del PSC, Salvador Illa, en canvi, s'ha centrat en la "unitat de la societat catalana". En aquest sentit, creu que cal "unir els catalans per sobre de les ideologies".

Sobre la seva compareixença a la comissió del Congrés que investiga irregularitats en la compra de les mascaretes i material sanitari durant la pandèmia de la Covid-19, el candidat del PSC a les eleccions del 12-M ha criticat qui vulgui aprofitar el cas Koldo per la campanya electoral. "Tenen el dret a fer-ho però no ho comparteixo ni hi contribuiré". El líder dels socialistes catalans ha demanat "unitat" sobre la seva gestió de la pandèmia, quan era ministre de Sanitat. A