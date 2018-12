La defensa dels presos en vaga de fam preparen el salt al Tribunal d'Estrasburg

Els presos polítics en vaga de fam ja estudien com arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans, una possibilitat que sempre ha estat a l'horitzó. Fins ara, aquesta via ha estat tancada per a les defenses dels independentistes a presó, ja que el Tribunal Constitucional encara té recursos per resoldre interposats pels mateixos presos en contra demanant l'aixecament de la presó provisional i la sortida en llibertat. Aquest dilluns a la tarda, en una roda de premsa a Madrid des de la llibreria Blanquerna, l'advocat de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, Jordi Pina, i la portaveu dels quatre presos en vaga de fam -els tres esmentats més Joaquim Forn-, Pilar Calvo, han explicat que treballen en una nova estratègia judicial que agilitzaria l'arribada a Europa.



La manera d'accedir a Estrasburg seria explicar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que, si bé encara queda camí per recórrer abans d'exhaurir totes les vies judicials a l'Estat espanyol, de facto el TC està bloquejant la resolució d'aquests recursos per retardar evitar que els presos puguin arribar fins a Europa imminentment. "No existeixen precedents", ha dit Pina, referint-se a la seva estratègia judicial que diu haver avalat amb altres advocats de l'àmbit europeu implicats en la causa.



"Quan algú demana la llibertat, el tribunal ha de garantir aquest dret. No pot ser que quedi aturat dins un calaix durant un any", ha denunciat l'advocat. Tal com ha explicat Pina, s'haurà de veure si el TEDH admet aquest argumentari, deixant una jurisprudència sense precedents en l'àmbit comunitari, o si bé és escrupolós amb les vies d'accés i insta a la defensa dels presos a esperar les resolucions del TC.

Pina ha defensat la vaga de fam de Turull, Rull, Forn i Sànchez i s'ha congratulat que hagi servit perquè el TC comenci a activar la maquinària davant els recursos, després d'haver descartat el presentat per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell per una qüestió de forma, així com els impulsats per l'exdiputada republicana Anna Simó i les exdiputades cupaires Anna Gabriel i Mireia Boya, la primera exiliada a Suïssa des de fa gairebé un any. En aquest cas, el TC no va entrar a valorar el fons de la qüestió, pel que no desbloquejava la possibilitat d'anar a Estrasburg per part de cap dels presos, però ha estat el primer posicionament respecte a la trentena de recursos presentats a l'alt tribunal durant els últims vuit mesos.

40 cartes a líders europeus

Pilar Calvo s'ha encarregat d'anunciar l'enviament de cartes dels presos en vaga de fam als presidents de tots els països de la Unió Europea (UE), els presidents dels parlaments estatals, el president del Consell Europeu, de la Comissió Europea i del Parlament Europeu. En total, més de 40 missives en diferents idiomes amb les quals expliquen els motius de la vaga i les demandes de llibertat, segons ha dit la portaveu: "Avui s'han enviat aquestes cartes per internacionalitzar la vaga i de manera imminent no està previst que hi posin punt final. La vaga és per denunciar el bloqueig del TC però també per conscienciar l'opinió pública i els dirigents de quina és la seva situació".



A més, Calvo ha anunciat que els presos es troben "forts, ferms i determinats" i que l'únic que ha requerit l'ingrés a infermeria ha estat Jordi Turull. Tot i això, insisteix que tots estan rebent les visites normalment i estan treballant en el seu cas. Aquest dimarts 18 de desembre se celebrarà la vista on el Tribunal Suprem haurà d'acabar de determinar si és el tribunal competent per jutjar la causa davant l'oposició dels processats, que consideren que el cas hauria de ser jutjat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.