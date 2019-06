La defensa de Roger Español identifica el policia que el va disaprar l'1-O 

El grup d'advocats Irídia assegura haver identificat l'escopeter que presumptament va disparar contra Roger Español l'1 d'octubre, qui va perdre un ull a causa de l'impacte d'una bala de goma. "Fa més d'un any i mig que treballem incansablement analitzant imatges", explicava l'advocada Anaïs Franquesa en roda de premsa. Amb motiu d'aquesta troballa, Irídia ha enviat un nou informe al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, on van declarar els agents investigats, i han demanat la imputació d'una de les autoritats policials presents durant l'operatiu.



Franquesa ha explicat com, a partir dels vídeos enviats per la ciutadania i la premsa, els advocats van poder descartar nou dels onze escopeters que es trobaven en el lloc dels fets, a l'escola Ramon Llull de Barcelona: "Hem pogut identificar als agents a partir de la vestimenta, l'única opció que ens permetia individualitzar el policia". L'advocada ha relatat que dos dels escopeters sospitosos de disparar portaven una gorra penjant al costat esquerre, no duien genolleres i anaven amb els dos guants, fets que els distingien de la resta.



Una vegada identificats dos sospitosos, Iridia va encarregar a un perit especialitzat en anàlisi d'arxius audiovisuals un nou estudi de les imatges, qui va confirmar la primera selecció feta pels advocats i que, a més, va concloure que l'alçada d'un d'ells coincidia amb l'agent que va disparar: "És la primera vegada que, en un cas de bales de goma en l'Estat espanyol, podem identificar l'autor del tret", ha subratllat Franquesa.



Irídia no només diu haver aconseguit identificar el policia que va ferir Español, sinó que assegura poder certificar que, una vegada l'activista estava tombat al carrer rebent ajuda, els escopeters van continuar disparant: "Els agents que estaven en aquesta vorera van disparar fins a dues vegades més contra les persones que estaven ajudant al Roger". Franquesa ha qualificat d'"irregularr" i "prohibida" aquesta acció que, a més, s'hauria efectuat amb el permís dels comandaments superiors presents: "Per poder disparar fa falta l'autorització dels comandaments. Després, les autoritats van donant indicacions. Per tant, aquestes accions s'han hagut de realitzar, com a mínim, amb la permissivitat dels seus superiors".



Roger Español, també present en la roda de premsa, ha agraït el treball del grup d'advocats i s'ha mostrat esperançat: "Aquest avenç s'ha pogut fer gràcies a la gent disposada a fer justícia. Però amb un concepte de justícia molt diferent del de l'operatiu policial, on els drets de les persones prevalen per sobre del codi penal". Español ha parlat de combatre la "impunitat policial" i ha recordat que en l'Estat hi ha 23 morts, entre ells els 15 ofegats de la platja de Tarajal-, i 39 ferits i mutilats per efecte de les bales de goma.

