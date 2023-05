Un dels assaltants de l'estadi de l'Espanyol és un candidat del PP a Sant Joan Despí

Un dels seguidors de l'Espanyol que va saltar al camp de Cornellà-El Prat després de la victòria d'ahir del Barça és un candidat del Partit Popular a Sant Joan Despí. Es tracta de Yago Darnell Bruguera, número 9 a la llista del PP en aquesta localitat a les eleccions municipals del dia 28, com van avançar diversos usuaris a les xarxes socials poc després dels fets.

En concret, aquest aficionat tirava a terra una de les càmeres que hi havia sobre el terreny de joc, i després tornava a la graderia. A continuació, la realització del partit va fer el seguiment d'aquest individu, que va ser identificat amb facilitat.

Segons ha detallat el Diari Ara, fonts dels populars han denunciat "tota conducta violenta" arran dels fets. Ell ha presentat la seva renúncia per escrit a continuar formant part de la candidatura, ja que el Partit Popular li ha demanat que ho fes. Les fonts remarquen que no és afiliat al partit i, per tant, formava part de la llista d'Esteban Gesa com a independent.

El jove també està vinculat al Club Junior 1917 de Sant Cugat. Darnell és entrenador de les categories inferiors i coordinador de futbol 7.

Investigació en marxa

Els Mossos d'Esquadra investiguen aquests incidents del final de partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol a l'estadi de Cornellà-El Prat. Diverses persones van saltar ahir al camp en acabar l'esdeveniment i van provocar diversos desordres.

La policia ha explicat que resta pendent de l'informe del coordinador esportiu, que està recollint tota la informació relativa al cas, per exemple, a través de les imatges de les càmeres. Un cop acabat, s'enviarà a la Direcció General d'Administració de Seguretat.

Fonts policials han apuntat que s'està treballant en les identificacions. Un cop s'aixequi l'acta, la direcció decidirà també si s'acaba imposant algun tipus de sanció als responsables.