Un dels ciutadans alemanys aïllats a La Gomera, primer cas confirmat de coronavirus a Espanya

L'Estat espanyol ja té el seu primer cas de coronavirus confirmat. El Ministeri de Sanitat ha certificat aquest divendres a última hora un cas positiu a La Gomera, segons ha confimat el Centre Nacional de Microbiologia, dependent de l'Institut de Salut Carles III de Madrid, després de les anàlisis realitzades a una de les mostres enviades des de l'illa canària.



De moment, el pacient infectat es troba ingressat i aïllat en un centre hospitalari de l'illa, segons ha informat el Ministeri de Sanitat en un comunicat. Aquest pacient és una dels cinc persones de nacionalitat alemanya que van ser ingressades i aïllades a l'Hospital Verge de Guadalupe de la Gomera en observació després de conèixer-se que havien estat en contacte a Alemanya amb un pacient diagnosticat d'infecció per coronavirus.

Aquestes persones, d'origen alemany i arribades a l'illa en qualitat de turistes, van ser localitzades la tarda d'aquest dimecres un cop la Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries va ser alertada pel Ministeri de Sanitat que a l'illa hi havia dues persones que havien estat en contacte a Alemanya amb un pacient diagnosticat de coronavirus amb la finalitat d'activar el protocol corresponent.



Des d'aquest moment, la Direcció General de Salut Pública va activar immediatament aquest protocol per a l'estudi de possibles casos d'afecció de coronavirus i les cinc persones van ser ingressades i aïllades a l'Hospital de la Gomera.



Aquest divendres, passades les deu de la nit, els resultats de les anàlisis que es van enviar a l'Institut de Salut Carles III han confirmat un cas per coronavirus, el primer detectat a l'Estat espanyol. Tal com està previst en el protocol, aquest dissabte hi haurà una reunió ministerial d'avaluació i seguiment del coronavirus, presidida pel ministre, Salvador Illa, després de la qual s'oferirà més informació sobre aquest cas.

Els 19 espanyols repatriats de Wuhan estan en el Gómez Ulla

Mentrestant, els ciutadans espanyols repatriats des de la ciutat de Wuhan durant el brot de coronavirus han arribat minuts després de les 20.30 hores a l'hospital Gómez Ulla, depenent del Ministeri de Defensa, on romandran 14 dies en quarantena.



En total, 21 persones han estat traslladats en autobús, escortat per diversos vehicles de la Policia Nacional, fins al centre hospitalari, on han estat rebuts pel personal mèdic. Una vegada allà, han estat acomodats en habitacions de la planta 17 on quedaran ingressats 14 dies per a la seva quarantena, malgrat que no pateixen cap símptoma hores d'ara.



El Boeing 747-400 de Wamos Air que l'aerolínia ha ofert per a la repatriació de 19 ciutadans espanyols, així com altres ciutadans britànics, polonesos, xinesos, danesos i noruecs, ha aterrat a les 18.45 hores d'aquest divendres en la base aèria de Torrejón d'Ardoz (Madrid).

Els passatgers que han arribat a Madrid són trenta persones: 19 espanyols, un polonès resident a l'Estat espanyol i una ciutadana xinesa embarassada, casada amb un ciutadà espanyol, que han estat traslladats al Gómez Ulla, i altres 5 persones (quatre danesos i un noruec) que partiran des de la mateixa base cap als seus països d'origen, segons ha explicat la Secretaria d'Estat de Comunicació.



Els quatre danesos i el ciutadà noruec que viatjaven en aquest avió ha partit aquesta mateixa nit cap als seus països d'origen en una aeronau que sortirà de la base de Torrejón d'Ardoz.

Després d'aterrar a Torrejón, un equip de Sanitat Exterior, equipat amb les mesures de protecció especificades en els protocols espanyols, ha pujat a l'interior de l'avió on ha realitzat una primera avaluació al passatge. Es tracta de personal capacitat de manera específica per al control d'aquesta mena de situacions.