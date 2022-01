Demanen 37 noves imputacions d'agents de la Policia Nacional per les brutals càrregues de l'1-O

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i Irídia han demanat 37 noves imputacions d'agents de la Policia Nacional en la macrocausa de l'1-O al Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona. Les tres acusacions populars han presentat al jutge un informe pericial d'anàlisi d'imatges on s'identifiquen 468 "accions policials desproporcionades" a 16 escoles de Barcelona durant el referèndum del 2017. A més, les entitats també reclamen una nova pròrroga de 6 mesos de la instrucció del cas per practicar diligències pendents d'investigació i resoldre les que es puguin derivar de les possibles noves imputacions. L'última pròrroga de la investigació va fixar la fi de la instrucció per al 29 de gener.

Segons expliquen en un comunicat, a les imatges analitzades s'hi observen "cops de puny, empentes amb força, obstrucció de les vies respiratòries, escanyaments i puntades de peu" i veuen "imprescindible" que s'imputi 37 agents, quatre d'ells caps de grup. D'aquests, 24 serien noves imputacions i 13 serien ampliacions d'imputació de policies ja investigats. Per tant, la xifra total d'agents imputats en la causa de l'1-O a Barcelona pujaria fins a 90.



Les tres entitats també aprofiten per denunciar que estan "suplint el paper" que consideren que hauria de fer la Fiscalia.

ANC, Òmnium i Irídia han analitzat les imatges de 16 punts de votació de la ciutat: Escola Mediterrània, IES Pau Claris, Escola Pia Sant Antoni, IES Ramon Llull, IES Joan Fuster, Centre Educatiu Projecte, Escola Infant Jesús, Dolors Monserdà, IES Santa Caterina de Siena, Àgora, Mare Nostrum, Escola Prosperitat, Escola Víctor Català, IES Joan Boscà, CAP Guinardó i CEIP Els Horts.