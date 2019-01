La democràcia perd brillantor el 2018

El nombre de països amb estàndards de llibertat democràtica eL 2018 es manté en 88, cosa que representa el 45% de les 195 nacions del planeta, que donen recer a una mica més de 2.900 milions d'habitants. L'equivalent al 39% de la població global, segons l'indicador anual de Freedom House, "organització independent dedicada a l'expansió de la llibertat i de la democràcia al món". En el seu baròmetre sobre l'estat de salut democràtica s'inclou una altra terna de 58 estats, el 30% del total, amb gairebé 1.800 milions de persones -el 24% - amb sistemes als que enumera de parcialment lliures. I un tercer escalafó, d'enclavaments sense estatus democràtic, la quarta part dels territoris del planeta. Són 49 països, amb 2.700 milions d'habitants, el 37% del cens global, més de la meitat dels quals resideixen a la Xina. En el seu diagnòstic de 2018, aquest think-tank, fundat el 1941, defensa que la "llibertat és només possible sota uns àmbits polítics democràtics on els governs rendeixen comptes davant dels seus ciutadans, prevalen els principis de legalitat i garanteixen la llibertat d'expressió, associació i creences i el respecte als drets de les minories i la igualtat de gènere".



Sota aquestes premisses, elabora el seu rànquing any rere any. En la seva última edició, assegura que el primer bloc de països, els que ostenten models democràtics, ha crescut un 1% respecte a la visió de 2017, el mateix percentatge que decreix, en aquest cas, en l'enumeració de nacions amb un sistema parcialment lliure. Mentre que els no democràtics van romandre inalterables. Els canvis més significatius van ser els de Gàmbia i Uganda, que van saltar a l'escalafó de països amb llibertat parcial; Timor Oriental, que es va enfilar al grup de lliures, i Turquia i Zimbabwe, que van baixar als territoris sense llibertat. Entre altres qüestions, perquè la revisió de 2018 endureix el barem sobre el conjunt de llibertats civils a cada país, admeten en el pròleg de l'estudi. Sota els nous criteris, la llista de territoris amb reconeixement de democràcies electorals es manté en 116 estats. Encara que Costa d'Ivori hagi perdut aquesta credencial, en favor del Nepal, que va obtenir la designació.

Societats dividides i crispades

La radiografia de Freedom House ajuda a entendre l'atmosfera democràtica al món. Però no serveix per a respondre per si mateixa de la gran qüestió que ha sorgit aquest any en la literatura dels observadors internacionals, que s'han fet aquesta pregunta de forma més recurrent que en qualsevol exercici precedent. A l'uníson amb altres interrogants de la talla de si hi ha una nova onada de autoritarisme al planeta, si la democràcia podria sucumbir als EUA o de si hi ha més riscos de guerres civils per les divisions i la crispació que regnen en les seves societats. I les seves respostes mostren preocupació i els seus missatges, serioses advertències.

Per primera vegada en la història de la democràcia s'ha triat president algú que dissenteix obertament de les normes constitucionals bàsiques

Darrere d'aquest toc d'atenció hi ha diverses causes que han precipitat democràcies de tot el món a lliscar per les arenes movedisses de l'autoritarisme. Dit d'una altra manera: per la pèrdua del respecte a les llibertats. Públiques i individuals. No obstant això, al centre d'aquests moviments tel·lúrics sorgeix la figura de Donald Trump. Tres pensadors es feien ressò a Financial Times del nou rumb en què naveguen els esdeveniments. Yascha Mounk, de la Universitat de Harvard, autor d'un llibre en què es qüestiona "per què la nostra llibertat està en perill" parla obertament que, "per primera vegada en la història de la democràcia més antiga i més poderosa del món s'ha elegit president algú que dissenteix obertament de les normes constitucionals bàsiques ". Segons la seva opinió, "fins i tot si Trump, en un hipotètic futur, acaba sent controlat pel sistema d'equilibri de poders que regeix als EUA, la decisió de l'electorat americà al triar algú amb perfil autoritari a l'oficina més poderosa de la Terra és un mal auguri". Timothy Snyder, catedràtic d'Història a Yale, escriu en el seu llibre Camino hacia el Final de la Libertad que la democràcia a Amèrica s'afanya cap a la seva reducció en línia amb la predicció de William Galston, investigador de la Brookings Institution, que "el populisme amenaça la democràcia liberal" tal com l'hem concebut fins ara.

Els tres analistes creuen que hi ha sobrats botons de mostra del perill que es deteriorin els sistemes democràtics. Menys d'un terç dels millennials que viuen als EUA creuen que és extremadament important viure en un marc de llibertats. Davant de més de les dues terceres parts dels nord-americans d'avançada edat. La visió idealista de la democràcia es perd a un ritme vertiginós. El 1995, només un de cada setze nord-americans era favorable al fet que les normes militars supervisessin el sistema polític del país. El 2011, ja era un de cada sis. Un brou de cultiu que Trump va saber rendibilitzar en la seva campanya electoral. I que ha propiciat, també, la irrupció de nacional-populisme a Europa. Amb clares arrels en l'extrema dreta. Altres enquestes assenyalen que aquesta condescendència cap al control de l'estament militar a les democràcies també creix al Regne Unit, l'Índia o Alemanya. És el que el consens d'experts en matèria de llibertats defineix com la gradual divergència del liberalisme i la democràcia.

Crisi de la democràcia liberal



El psicòleg Roger Paxton, considera que gran part d'aquesta regressió democràtica es deu a la pèrdua d'interès social per les convocatòries electorals. "La democràcia, entesa com les normes de la ciutadania, i específicament la liberal -sistema amb drets individuals i amb llibertats protegides- és la part essencial de l'herència política occidental", afirma. Però ara, està en perill. Després de dècades de funcionament, la participació en el Regne Unit, per exemple, ha passat de suposar el 84% de l'electorat, en les cites amb les urnes en la dècada dels cinquanta del segle passat, al 66%. Entre les causes d'aquesta creixent abstenció, Paxton s'aventura a destacar una per sobre de qualsevol altra: la pèrdua de confiança dels britànics en la seva classe política. Només el 21% dels ciutadans del Regne Unit amb dret a vot considera que els seus representants en les institucions diuen la veritat, davant del suport que els inspiren, per exemple, els metges (89%) o el professorat, un 86%. També ressalta la baixa qualitat dels seus estàndards democràtics, recreada des dels mitjans de comunicació i les xarxes socials des d'on es propaguen fake news, informacions sense contrastar i, per descomptat, episodis de post-veritat. Les societats s'han dividit, primer, i ideologitzat, després. Per la qual cosa no es dubta en llançar acusacions, fundades o no, contra la independència de la justícia i contra la integritat dels processos democràtics. Com a colofó, parla de factors externs, entre els quals cita la creixent inseguretat global i l'augment de la desigualtat de rendes entre rics i pobres després de la crisi de 2008.

A Occident hi ha una pèrdua d'interès social per les eleccions, un retrocés de la confiança en els polítics, propagació de fal·làcies en els mitjans i un deteriorament de la independència judicial

Tot això ha generat una paràlisi política en les democràcies occidentals, amb fragmentació de criteris i de decisions entre governs i parlaments, un ampli espai d'indecisió que han aprofitat nacions com Rússia, amb baixes cotes democràtiques, o la Xina per emprendre estratègies efectives per als seus interessos geopolítics, tractar d'expandir els seus territoris estatals, reclamar un nou estatus hegemònic o posar en dubte l'actual ordre global. A més de conformar un estat d'opinió en què es minimitza qualsevol negligència econòmica dels seus líders, als quals, però, se'ls consenteixen els seus missatges populistes o fal·laços, que ells s'afanyen a explotar. Perquè saben com rendibilitzar aquests ressentiments col·lectius i com estendre sobre ells una sèrie de prejudicis per consolidar les seves carreres electorals.



La democràcia experimenta, doncs, una crisi de legitimitat. No és nou. Ni s'ha de atribuir en exclusiva a Trump. Als EUA, aquesta atmosfera porta dècades gestant-se. Encara que sigui ara, sota la seva Administració, quan més nítidament s'aprecia la seva falta de respecte a les institucions, les lleis i els valors del sistema americà. El Tea Party, el costat més ultranacionalista del Partit Republicà ha estat un bon termòmetre de situació. La seva connexió amb el Kremlin per guanyar els comicis presidencials, els obstacles i les acusacions a l'FBI per impedir un impeachment que sobrevola des de gairebé el començament del seu mandat pel Capitoli o la seva propensió personal a l'ús de les armes nuclears per "destruir totalment" Corea del Nord o per amenaçar l'Iran són revelacions d'aquest trànsit cap a l'autoritarisme. Igual que la seva propensió a governar mitjançant ordres executives. Amb les que ha iniciat una guerra comercial sense precedents i un conflicte migratori sense parangó. No només pel seu intent d'aixecar un mur al llarg de la frontera amb Mèxic o enviant l'Exèrcit a actuar per contenir la caravana d'immigrants llatinoamericans. També a l'hora d'impedir l'accés de ciutadans musulmans de set estats que considera fallits i perillosos per a la seguretat nacional. O quan designa, contra vent i marea, a magistrats ultraconservadors al Suprem o decideix retirar l'ObamaCare, el sistema d'universalització de la Sanitat al país.

Eleccions amb gir autocràtic en 2018



Però el fantasma de l'autoritarisme s'ha propagat per totes latituds. Com si els votants, als països on regeix el sistema electoral, mostressin el seu desig de dinamitar els pilars sobre els quals s'han erigit les democràcies. A Hongria, Rússia, Turquia o Veneçuela, on hi ha hagut convocatòria amb les urnes, els seus dirigents han consolidat el seu poder. Mentre que a Colòmbia o Brasil han vençut polítics propensos a exercir la seva tasca executiva amb mà més dura. I, a la UE, ha emergit un govern a Itàlia amb clars tints populistes, d'un i altre signe, encara que dirigits des de la neofeixista Lliga Nord, i als països nòrdics l'extrema dreta ha aconseguit quotes de poder legislatiu i governamental. En els àmbits nacional i local i també en els seus parlaments.

Erdogan a Turquia, Orban a Hongria, Putin a Rússia, Maduro a Veneçuela, Duterte a les Filipines i Hun Sen a Cambodja han protagonitzat les majors derives autoritàries en 2018

Hi ha altres indicadors que corroboren aquesta deriva. El de V-Dem's avalua la qualitat democràtica i en la seva versió d'aquest any, assegura que ha començat a declinar. Monitoritza 12 factors que determinen la salut d'un país com si les conteses electorals es desenvolupen amb fair play i si hi ha competència lleial entre els partits, els límits a les accions dels governs o el nivell de protecció a les llibertats civils i als drets les minories. Anna Luehrmann, una de les seves subdirectores i antiga diputada del Bundestag, ressalta que alguns de les majors caigudes del seu índex s'han produït en països que han tingut comicis aquest any. Per exemple, Turquia, on Recep Tayyip Erdogan, el líder més longeu de la història moderna de la nació otomana, va convocar la cita amb les urnes sota la llei d'emergència. Després de guanyar un referèndum que s'inclinava el poder sobre la direcció de l'Estat en detriment de l'oficina de primer ministre, enviant així en orris una llarga centúria d'investidura del responsable de l'Executiu sota l'aprovació del parlament. A més de detenir dotzenes de periodistes, més que en cap altre país del món. A Hongria, des de la irrupció en el Govern de Viktor Orban s'ha produït canvis en la Constitució, controls sobre la Justícia i intermediació en els mitjans de comunicació.

La tàctica de Vladimir Putin també mereix la seva reprovació. En la seva recent victòria electoral, el president rus es va beneficiar d'àmplies restriccions polítiques que han expulsat de la carrera política a candidats sobre els quals penjava una llarga llista de prohibicions per concórrer a les urnes. Alexey Navalny, l'opositor amb més suport social, es va quedar fora de la contesa. A Veneçuela, Nicolás Maduro ha empresonat als seus oponents, ha deslligat l'oposició de la legislatura en curs i ha impulsat una cambra legislativa tan sols amb els seus coreligionaris, a fi de reescriure la Carta Magna al seu gust. En un país a punt del col·lapse econòmic i de l'emergència humanitària. També les institucions oficials s'han deteriorat a Cambodja sota la perllongada estada com a cap de Govern de Hun Sen. A Filipines, Rodrigo Duterte ha expulsat el màxim responsable de la Justícia del seu país, acció que ha estat qualificada per l'ONU com un atac a la independència judicial. Mentre emprenia mesures de càstig per silenciar els seus crítics i la seva lluita contra el narcotràfic ha ocasionat milers de morts de forma extrajudicial.



Entre els que milloren la seva qualificació destaca Gàmbia, que ha tingut el primer canvi de poder pacífic des de la seva independència el 1965, i el Nepal, que va realitzar les primeres eleccions locals el passat any en el seu lent trànsit de la monarquia a la república.

Sobre Europa, els EUA i el Canadà, assegura que, tot i estar dins de les societats més lliures i obertes, les seves notes estan a la baixa des de 2012. La major potència del planeta ha experimentat un retrocés en el seu indicador des del cinquè lloc d'aquesta data fins al trenta-unè en només cinc anys. Entre altres raons, per les interferències exteriors a les eleccions, la retallada de la transparència de l'Administració Trump, la debilitat del poder legislatiu en contrast a la capacitat d'acció de l'Executiu i una pèrdua d'independència i de rigor informatiu entre els seus mitjans de comunicació. En al·lusió als propulsors de fake news. D'Europa, esmenta de manera més contundent la pèrdua de valors democràtics a Dinamarca, arran de les seves reformes legals contra les rendes baixes i la seva població musulmana impulsades pel Partit del Poble Danès, que va aconseguir el 25% dels sufragis en els comicis de 2015 i que presenta en el seu programa un biaix clarament contrari a la immigració.

Noruega, el líder democràtic



El seu rànquing l'encapçala Noruega. Igual que el de Freedom House, amb qui coparticipa en altres avaluacions, i el de Economist Intelligence Unit. En aquest últim, encara de 2017, el segueixen Islàndia i Suècia. Amb Nova Zelanda com l'únic país no escandinau en el cinc primers llocs. El seu diagnòstic és contundent: des de la crisi, la democràcia al planeta s'ha deteriorat i, amb ella, la llibertat d'expressió, que ha passat a ser una seriosa preocupació global. Analitza 165 estats als quals cataloga sota quatre postulats. Els plenament democràtics, els que tenen una democràcia deteriorada, els règims híbrids i els autoritaris. "Gairebé la meitat de la població viuen en els espais democràtics, però només un 4,5% ho fan en països del primer bloc. En 2015, era un 8,9% del cens mundial", afirmen els seus experts. Aquest descens es deu, gairebé íntegrament, a la caiguda dels EUA, que ha passat a ingressar en el grup de democràcies deteriorades. Igual que França i Itàlia, per l'ascens de l'extrema dreta, essencialment. A Espanya la situa en el lloc dinovè, l'últim de la llista de nacions plenament democràtiques, un esglaó que podria perdre després de l'aparició de Vox en l'escena política. Antecedeix a Corea del Sud i se situen per darrere d'Uruguai.



Madeliene Albright, a la qual Bill Clinton va convertir en la primera secretària d'Estat del país, és una d'aquelles veus que clamen contra el perill de l'autoritarisme. "De l'feixisme", li agrada dir sense embuts. Segons la seva opinió, els governs lliures "estan en franca recessió, en decadència, en total retrocés, completament assetjats". Fins assegurar que "el món lliure es troba davant la més seriosa amenaça des del final de la Segona Guerra Mundial". Albright pensa obertament que la democràcia, als EUA i al món, està en perill. Després de tres dècades, entre 1975 i 2005, en què, com recorda Polity, un altre think tank, la democràcia va ser capaç d'expandir-des del 25% al ​​58% dels països de la Terra.