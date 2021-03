Demostració de força en resposta a l'acte dels empresaris: "Exigim la fi de la criminalització de la protesta"

Prop de 300 entitats, sindicats i moviments polítics i socials s'han erigit aquest dissabte en el "contrapoder" a la patronal deu dies després de l'acte empresarial que va reclamar la fi dels aldarulls. Uns 200 representants de la CUP, el Sindicat de Llogaters, la CGT, Riders x Derechos o el Sindicat de Manters, s'han aplegat en un acte unitari als jardins de les Tres Xemeneies per exigir "la fi de la criminalització de la protesta" i per recordar que són les grans empreses les que "destrueixen el futur i violenten el present", ha dit l'activista Ivan Miró. Al seu torn, la portaveu d'Arran Ariadna Roca, ha avisat que la "mobilització més combativa pot haver-se aturat, però no és cap treva", ja que "la lluita continua".

"Respondrem amb més forces fins que caiguin tots, fins que la vida valgui la pena ser viscuda. Hem perdut la por i no tenim res a perdre. Sabem que només lluitant tenim futur", ha assegurat Roca. La portaveu de l'organització política juvenil independentista ha afegit que la generació jove "no és violenta sinó que està absolutament violentada" i ha criticat la "criminalització" de les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasel.

Durant la pandèmia, "hem vist qui sosté la vida i qui la devora", ha dit la filòsofa Marina Garcès, encarregada de fer la primera intervenció, en la qual ha alertat que "crisi és una paraula molt tramposa" perquè "fa veure que les coses no van bé quan les crisis són màquines de fer diners i de concentrar la riquesa en mans d'uns pocs".

"Parlen de violència els que especulen amb l'habitatge i desnonen famílies"

Al llarg de l'acte, que ha durat una hora i mitja, els diferents representants de les entitats han repetit la idea que la "veritable violència" és la que exerceix l'empresariat. "Violència és estar 12 hores com a fals autònom repartint hamburgueses i que et diguin que ets el teu propi cap. (...) És violència que grans multinacionals multipliquin els seus beneficis durant la pandèmia mentre la majoria no arribem a finals de mes. Això és violència i no pas quatre trossos de plàstic cremat. Interessa més el contenidor que no pas les causes del malestar", ha dit Núria Soto, portaveu de Riders x Derechos. "Parlen de violència els que especulen amb l'habitatge i desnonen famílies", ha afegit Soto, en mig d'aplaudiments.

Ivan Miró: "Diuen que són la societat civil, però amb prou feines són una miserable societat anònima"

En la mateixa línia, Ivan Miró activista i llibreter de 'La Ciutat Invisible' a Sants, ha dit que cal que els moviments polítics i socials s'uneixin per contrarestar la "foto marcial i lúgubre" dels empresaris contra els aldarulls de fa uns deu dies a l'Estació del Nord de Barcelona. Miró ha defensat el "dret legítim de sortir al carrer per defensar una vida millor" i ha acusat la patronal de "no mobilitzar-se mai per aconseguir més drets socials per la majoria perquè ells són els responsables directes de tots aquests problemes". "Diuen que són la societat civil, però amb prou feines són una miserable societat anònima", ha etzibat el sociòleg i cooperativista que ha demanat la llibertat "de tots els presos polítics, des de Pablo Hasel fins a Jordi Cuixart".

En aquella ocasió, els representants de patronals com Foment i Pimec es van erigir en "el poder", una afirmació a la qual ha respost el sindicalista de la CGT Ermengol Gassiot. "Ells són el poder i nosaltres som la seva destrucció", ha dit en una intervenció en la qual ha afirmat que "l'acció política passa per violentar el poder que ens oprimeix, per subvertir l'ordre i obrir espais de llibertat". Gassiot ha reivindicat les oposicions als desnonaments, les vagues "massa vegades silenciades pels mitjans" i també "les flames, les barricades i els caixers trencats", que ha dit, "també és la nostra acció col·lectiva".



També ha participat en l'acte la portaveu de la campanya 'Guerra a Cerverus', Ana María Banegas, que ha detallat que per lluitar contra aquest fons d'inversió que "només ens vol fer fora de casa per guanyar diners", "la solució neix en l'organització".

La representant d'Ecologistes en Acció, Maria Garcia, ha assegurat que "no ens ha de sorprendre" que davant "aquest sistema estigui generant feixistes", davant la manca d'un projecte polític com a societat "per fer front a la barbàrie". D'altra banda, Celeste Valenzuela d'Agitació Feminista ha deixat clar que la lluita de les persones trans "és la de tots" els col·lectius feministes; i Yacine del Sindicat de Manters ha demanat organització per revertir "lleis racistes com la d'estrangeria que roba el futur a moltes persones".



L'organització de l'acte ha preparat un manifest sota el títol 'Per la majoria' i sota el lema 'No podem perdre l'esperança', una cita de l'economista i activista Arcadi Oliveres. Algunes de les altres organitzacions que s'hi han adherit són la PAH, la Xarxa Economia Solidària XES, el Consell Nacional Joventut Catalunya, Anticapitalistes, Més País, Ecologistes en Acció, Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), USTEC, IAC, Intersindical, Escoltes Catalans, Co.Bas, COS o Mujeres Pa'lante.