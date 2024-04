Denunciat un excandidat de Ciutadans per agredir un veí mentre treballava per una empresa de desallotjaments extrajudicials

Un veí de la finca situada al número 33 bis del carrer Magalhaes del barri del Poble-sec de Barcelona ha denunciat Ajmal Rashid, membre l'empresa de desallotjaments extrajudicials Stop Okupas i que ha estat candidat de Ciutadans a les eleccions municipals a Santa Coloma de Gramenet els anys 2019 i 2023. Segons la denúncia que han avançat diversos mitjans, l'agressor el va colpejar amb el puny a l'ull dret, el que li va causar una inflamació, tal com recull un informe mèdic.

El Sindicat de Llogateres havia reinstal·lat aquest dimecres la porta de la finca, retirada fa dues setmanes per l'empresa. Segons explica el moviment de defensa dels drets a l'habitatge, l'edifici pertany al fons voltor rus Workki Co-working, que va contractar la firma Stop Okupas per "expulsar extrajudicialment" els habitants del bloc. L'acció va comptar amb la participació de mig centenar de persones i es van viure moments de tensió.

En el vídeo que va enregistrar el veí i que ha estat publicat pel Sindicat, s'hi poden escoltar diverses amenaces per part de l'acusat: "Us cremo a tots, us mato a tots", diu en referència a si li passa alguna cosa als qui es refereix com els seus treballadors. La denúncia recull que Rashid es va apropar a l'agredit per intentar sostreure-li el mòbil, al mateix temps que li donava el cop de puny. Un cop a terra, li va intentar donar una puntada de peu, sense aconseguir-ho.

L'afectat ja havia tingut problemes amb aquesta persona "per amenaces i agressions", i assegura que ja està denunciat, segons la Directa. Al perfil de la xarxa social X, es pot veure una imatge d'Ajmal Rashid amb el cap de llista de Cs a Santa Coloma de Gramenet, Dimas Gragera Velaz. A més de missatges del partit taronja, també ha difós informacions en contra de El Kubo i La Ruina.

Quatre mesos d'assetjament i sis denúncies

Segons explica l'entitat recentment, fa quatre mesos que els veïns de la finca estan sotmesos un assetjament "brutal" de l'empresa de desocupació, que han intentat aturar "a través de totes les vies polítiques, jurídiques i administratives possibles". Fa una setmana, una veïna de l'edifici "es va veure forçada a marxar de la seva llar per la violència a què estava sent sotmesa", i també ha marxat el llogater del principal, sempre segons la font.

Entre les accions de l'empresa de desocupació que el sindicat denuncia hi ha la violació d'un domicili, l'embussament tres vegades d'un baixant, talls de llum a la finca, una agressió física a un dels veïns i finalment la retirada de la porta restituïda aquest mateix dimecres. També afirmen que des de fa tres setmanes hi ha membres de l'empresa de manera permanent a l'entrada de la finca, i que els veïns han organitzat guàrdies de 24 hores per "evitar nous sabotatges i agressions".

Segons va detallar l'entitat aquest dimecres, hi ha sis denúncies presentades als Mossos, dues de les quals estan en mans de jutjats. També hi ha una denúncia administrativa per assetjament presentada davant l'Ajuntament. En les darreres hores també s'ha interposat una querella contra l'administradora i els apoderats de l'empresa propietària, i els directius i treballadors d'Stop Okupas.