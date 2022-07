Denuncien assetjament sexual a joves de la JNC per part d'un dirigent de CDC

Un exmilitant de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), Nil Garcia, ha destapat el cas de suposat assetjament sexual d'un càrrec de CDC a Tarragona a través del seu compte de Twitter. Una versió que han corroborat altres joves de la JNC, que denuncien que el polític "porta anys repetint el mateix patró". Els fets, segons relata Garcia, es van donar fa vuit anys i, sense revelar-ne l'identitat, ha assegurat que l'assetjador tenia 50 anys i havia estat regidor a una ciutat "important". Una vintena d'afectats més s'haurien posat en contacte amb ell per dir que també van viure comportaments similars.

Garcia també explica que va presentar una denúncia interna al partit però que va acabar "en res". El secretari general de la JNC, Álvaro Clapés-Saganyoles, assegura que s'ha posat en contacte amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, per "coordinar actuacions". L'home a qui acusen d'assetjament està afiliat ara a aquest partit.



"Arran de les denúncies d'assetjament per part de militants i exmilitants de la JNC, expresso el meu suport i el de la JNC a les persones afectades i em poso a la seva disposició per tal d'esclarir els fets i actuar en conseqüència. Tolerància zero amb l'assetjament", ha afegit Clapés-Seganyoles a través del seu compte de Twitter. Aquest dilluns, Junts ha assegurat que la direcció ha decidit obrir un expedient informatiu sobre el cas.



Abús de poder

Garcia ha donat detalls de l'assetjament sexual per part del polític a qui anomena 'Q'. Llavors tenia entre 16 i 17 anys i el militant de CDC a Tarragona en tenia 50. Explica com primer es va guanyar la seva confiança presentant-li persones importants del partit però que després la relació va derivar en converses de contingut sexual a través d'un grup de Whats App que el polític va crear amb dos joves de la JNC, un dels quals era ell.

Garcia també lamenta que la denúncia interna al partit no acabés "en res". "No van veure indicis de mala praxis que un tio de 50 anys conversés de sexe amb dos nois de 16-17 anys i que tingués el vídeo d'un masturbant-se", ha afegit.