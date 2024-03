Denuncien la construcció d'un parc d'skate dins les instal·lacions de Radio Liberty a Pals

El Cercle Català d'Història, una associació que promou la recuperació de la memòria històrica, ha interposat una denúncia contra la construcció d'unes rampes de patinatge a les instal·lacions de l'antiga Radio Liberty a Pals (Baix Empordà). Durant molts anys, Radio Liberty va ser una emissora de ràdio promoguda pel govern dels Estats Units durant la Guerra Freda que elaborava els programes als EUA i els emetia des de la platja de Pals als països del bloc socialista.

"L'administració no hauria de permetre que la gent accedeixi a aquest espai protegit, declarat bé cultural d'interès local (BCIL)", critica el president de l'entitat, Joaquim Ullan, que assegura que "està molt concorregut" i "s'altera constantment sense permís". En aquest sentit, l'associació reclama "inversió" a la Generalitat i l'Estat perquè "donin suport a l'Ajuntament i dotin de pressupost el projecte de creació d'un centre d'interpretació de la Guerra Freda".

A Pals (Baix Empordà), fa temps que el Centre Català d'Història i les entitats ecologistes del territori demanen inversió per rehabilitar les edificacions de l'antiga Radio Liberty i convertir-les en un centre d'interpretació de la Guerra Freda. Consideren que cal mantenir l'edificació central de les antigues oficines i museïtzar-la per explicar la fauna i flora del Parc Natural, així com preservar els jaciments arqueològics de la vila marinera i la torre mora datades des del segle XII al XVIII.

Un parc d'skate a Radio Liberty

A la reclamació s'hi afegeix ara més urgència, després que membres d'aquesta associació que promou la recuperació de la memòria històrica hagin detectat que s'està construint un parc d'skate a l'interior de les instal·lacions de Radio Liberty. En concret, s'han detectat treballs a l'antic dipòsit d'aigua ubicat al costat de la nau Diesel.

"Hi ha material d'obra i ja s'hi han construït algunes rampes", denuncia el president del Centre Català d'Història, Joaquim Ullan. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Pals defensen que ja "s'han identificat i denunciat els responsables d'aquestes obres".

Per evitar situacions similars, el Centre Català d'Història insisteix en la importància d'implementar mesures de vigilància i control d'accés "per protegir l'espai del risc de perdre valors ambientals i patrimonials". I critica que "l'accés a la zona hauria d'estar restringit, però les balles estan obertes i cada dia hi entren moltíssimes persones".

Ràdio Liberty ocupa 33 hectàrees dins del parc natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. I el 2022, va ser declarat bé cultural d'interès local (BCIL) pel Consell Comarcal del Baix Empordà. Una declaració que se suma a la de bé cultural d'interès nacional (BCIN) atorgada anys abans a la part del jaciment històric i arqueològic de la vila marinera i la torre mora. Actualment, Ràdio Liberty és propietat del Ministeri de Transició Ecològica i es gestiona des d'Acció Climàtica.