Denuncien que des del 2018 s’han obert mig centenar de causes per desnonaments amb més de 250 persones afectades

Els investigats per la protesta durant el desnonament del Bloc Llavors no aniran a declarar ni tampoc acudiran a les cites judicials. Ho han anunciat aquest dilluns en una compareixença al Parlament de Catalunya - acompanyats per la CUP - on han denunciat una repressió "gravíssima" per part dels Mossos d’Esquadra contra el moviment en defensa de l’habitatge. Alerta Solidària ha explicat que des del 2018 i fins l’actualitat s’han obert una cinquantena de causes amb més de 250 persones afectades. D’altra banda, ha assegurat, que més de mig miler han estat identificades i sancionades, amb una suma total que arriba als 300.000 euros. "Passem a l’ofensiva, no ens doblegarem", han subratllat els assistents.

Els representants de les diferents plataformes han explicat que s'han produït 18 noves imputacions que se sumen a les quatre detencions ja fetes el mes de febrer passat. Això suma un total de 22 persones investigades per delictes de desordres públics, danys, resistència a l'autoritat, atemptat a l'autoritat i lesions. En aquest sentit, han anunciat que no compareixeran per "evidenciar la criminalització i persecució" del Govern - via Mossos d'Esquadra - contra el moviment per l'habitatge.



D'altra banda, han exigit que s'aclareixi perquè la unitat d'extremismes violents és la que porta la investigació de la causa. També han demanat que s'aturi la repressió, que s'absolguin les investigades, la retirada de totes les multes, que es deixi d'enviar la Brimo i l'Arro a aturar desnonaments i que es garanteixi el dret a l'habitatge de forma "real, efectiva i immediata".

"Les denúncies no s'escapen als típics tòpics de caràcter polític i ideològic"

"Les denúncies no s'escapen als típics tòpics de caràcter polític i ideològic", ha assenyalat una de les membres d'Alerta Solidària, l'Eva, "exigim que cessi aquesta persecució". També s'ha pronunciat un dels encausats, l'Àxel, que ha avisat que els afectats estan "al límit".



Pel que fa al representant de la comissió jurídica del Moviment per l'Habitatge, en Max, ha afirmat que entre el 2021 i el 2022 s'han produït unes 40 detencions relacionades amb el moviment de l'habitatge. "Hi ha una repressió econòmica greu, així com una violència i la brutalitat policial durant els desnonaments", ha lamentat.