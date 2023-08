Denuncien un documentalista per difondre suposadament imatges de col·legues de professió de caràcter sexual

Un documentalista ha estat denunciat per publicar suposadament imatges de contingut sexual de col·legues de professió sense el seu consentiment en una pàgina web. El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) ha emès un comunicat on assegura que investigarà el cas per "emprendre les mesures disciplinàries que calguin" i on dona suport a les víctimes.



El COBDC estudia el cas i dona suport a les víctimes en un comunicat

Mentre que el presumpte acusat nega els fets a través de Twitter, el comunicat explica que la pàgina en qüestió és "masclista" i que conté "continguts vexatoris" que vulneren l'honor i els drets d'imatge de les persones perjudicades.

Així mateix, la junta del col·legi explica que els fets infringeixen dos dels articles del seu codi deontològic i que permetrien, per tant, "emprendre accions sancionadores" si el cas continua agreujant-se, "a raó de noves denúncies, tan de persones col·legiades, com no".



L'acusat ho nega a les xarxes socials

Davant les acusacions, el documentalista ha negat a través de Twitter que hi hagués "cap foto d'algú de la professió" i "encara menys, nu". Segons ell, els materials publicats provenien de revistes, acudits i històries curtes: "Va ser una web que vam fer amb la meva filla el 2008 i no hi havia res indecent".



A més, ha afegit que sentia si havia "ofès a algú" perquè "no ho pretenia", només era "una diversió innòcua d'altres temps". El COBDC, per la seva part, ha expressat el seu "rotund malestar i preocupació", considerant que "empitjora la situació" minimitzant els fets.