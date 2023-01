Denuncien dues agressions homòfobes a Sitges la nit de Cap d'Any  

Nova agressió homòfoba a Catalunya, aquest cop, a Sitges (Garraf). L'Associació Colors Sitges Link ha denunciat que la matinada de Cap d'Any, al voltant de les 6:00 hores, un grup de menors van agredir quatre homes a cops de puny i al crit de "maricon". Tres dels agredits van haver de ser atesos a l'Hospital de Sant Camil per les ferides que els va causar la brutal agressió.

Segons la Policia Local de Sitges i els Mossos d'Esquadra, les agressions s'haurien produït a l'exterior del bar musical Bukkake, al carrer Joan Tarrida. En un comunicat, l'entitat ha titllat les agressions de "brutal atac homòfob" i ha expressat la seva repulsa pels fets. "Aquest atac crea un clima d'inseguretat al nostre poble que no podem tolerar", ha assenyalat.

Aquest dijous, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, s'ha reunit amb les víctimes de les agressions i responsables de la Policia Local per avaluar els fets. El consistori està estudiant personar-se com a acusació particular. En declaracions a Ser Catalunya, Carbonell ha expressat la seva preocupació pel fet que hi hagia menors implicats. "Volem treballar conjuntament amb altres alcaldes i alcaldesses de la comarca per educar els nostres joves", ha reclamat.

Augmenten les agressions homòfobes

Amb el que portem de 2023, ja s'han denunciat tres agressions homòfobes a Catalunya. Fa uns dies, un agent de la Brimo dels Mossos d'Esquadra va ser denunciat per presumptament agredir sexualment a una dona trans. Aquesta setmana també s'ha conegut la presumpta agressió homòfoba a dos homes a l'interior d'un vagó de tren a Barcelona. Els agressors haurien colpejat les víctimes a cops de puny i de peu, a més d'amenaçar-los amb ampolles de vidre i insultar-los per la seva orientació sexual.

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH), que ha expressat la seva "condemna absoluta" a l'agressió que es va produir a Sitges i que ha posat els seus serveis a la disposició de les víctimes, va registrar el 2022 un total de 237 incidències per violències o discriminacions per LGTBI-fòbia. Són un 16,5% menys que les 284 del 2021, però l'entitat ha alertat que són "més violentes".

Segons les dades de l'OCH, les agressions físiques són el tipus de discriminació més recurrent, amb un increment del 20,4% respecte al 2021. La segona tipologia més habitual és la violència verbal, seguida de les mostres d'odi i exaltació contra el col·lectiu. Preocupa especialment l'augment d'agressions al col·lectiu trans. En el darrer any, els incidents han crescut un 38'1%, sobretot contra les dones trans o no binàries.

Els Mossos també han fet públic les agressions homòfobes que han investigat al llarg del 2022. Des del gener fins al novembre han investigat 234 casos, un 33% més que en el mateix període que l'any passat. Un total de 301 persones han denunciat i nou tenen una ordre de protecció respecte al seu agressor.