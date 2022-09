Denuncien l'incompliment del conveni que regula la pobresa energètica a Catalunya

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Taula del Tercer Sector Social han denunciat aquest divendres l'incompliment per part del Govern dels compromisos adquirits en relació al conveni que regula la pobresa energètica a Catalunya signat amb Endesa. Assenyalen que "un any i mig després no s’ha desplegat com és necessari", sense resoldre el deute acumulat per les famílies durant el 2021. Per això, les entitats avisen que no participaran en les pròximes reunions del grup de treball del conveni si no s’asseguren avenços significatius.

No participaran a les properes reunions si no hi ha avenços significatius

D’altra banda, la presidenta de la Taula, Francina Alsina, ha mostrat la seva preocupació de cara als pròxims mesos "en un context de crisis socioeconòmica greu" amb uns preus de l’energia "desbocats".



En una compareixença conjunta, les entitats han assegurat que no entenen perquè no s’està avançant en els compromisos adquirits pel Govern si es disposa "d’una eina que funciona". En aquest sentit, han alertat que mentrestant el deute de les famílies vulnerabilitzades continua incrementant-se. "Estan cada vegada més empobrides", ha reblat Alsina.



De fet, també ha recordat que ja estan notant els efectes de la inflació i la pujada de les factures energètiques "en forma de més peticions". Una situació que, ha assegurat, ja van viure durant la pandèmia, quan les famílies van recórrer a elles per poder fer front a certes despeses, com per exemple l’habitatge.

En la mateixa línia s’ha expressat la portaveu de l'APE, Maria Campuzano, que ha afirmat que el mes de juny el Departament de Drets Socials es va comprometre a condonar el deute del 2021 de les famílies "abans de les vacances d'estiu". "Tenim seriosos dubtes que arribi abans que acabi l’hivern", ha lamentat. De fet, apunta que el deute del 2021 serà probablement superior al del 2020 que va ascendir als 12 milions d'euros.



"En la darrera reunió ja vam traslladar la nostra disconformitat en com s’estan portant les coses, és un espai necessari però necessitem que serveixi per plantejar fets, ja ens hem cansat de les paraules", ha explicat. També ha demanat a la conselleria que "agafi més protagonisme" i "lideratge" en aquest àmbit. "No pot continuar espolsant-se responsabilitats, ha de resoldre el deute del 2021 i tirar endavant els comptadors socials", ha afegit.

Pel que fa als punts acordats en el conveni, les entitats han repassat punt per punt els acords que s’havien posat sobre la taula, com és el cas de la condonació del deute, però també la posada en marxa del fons d’atenció solidària, la instal·lació de més comptadors socials, així com l’ampliació del conveni amb la resta d’empreses energètiques.