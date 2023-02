Denuncien l'obertura per sorpresa del mòdul de dones al CIE de Barcelona

El mòdul de dones del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona ha obert per sorpresa i més de 100 entitats antiracistes s'han unit per denunciar la "opacitat" que ha envoltat l'obertura i també reclamar-ne el tancament. Hi ha 12 dones internes provinents de diferents punts de l'Estat. "Estem treballant per tenir clara la seva situació, estem fent una feina ingent a corre-cuita per evitar les expulsions", ha explicat a Públic Basha Changue, membre de la Comunitat Negra Africana i Afrodescendent a Catalunya (CNAACAT) i AfroFem Koop, dues de les organitzacions que han impulsat el manifest.

La pandèmia va frenar la seva obertura el 2020

A inicis de febrer hauria entrat en funcionament, tot i que estava construït des de poc abans de la pandèmia. Llavors, el confinament en va frenar l'obertura, i el 2021 va ser la pressió social, sumat al fet que només hi havia dues dones pendents d'entrar-hi, el que finalment havia fet desistir l'Estat. "Estem intentant esbrinar què ha passat ara perquè l'obrin", ha assenyalat Changue, que també és diputada al Parlament i cap de llista de la CUP a les futures eleccions municipals per Barcelona.



Una de les preocupacions principals del moviment antiracista és la rapidesa amb què poden anar les expulsions de les internes. "Quan hi ha trasllats, normalment això indica que les expulsions ja estan en marxa", ha criticat l'activista.

Reclamen l'abolició dels CIE

En el manifest, el centenar llarg d'organitzacions reclamen el tancament del mòdul però també dels CIE en general, que consideren que formen part de "l'entramat legal que sosté i reprodueix el racisme estructural" que legitima la vulneració de drets a les persones migrades. "Jerarquitza la vida de les persones, humanitza a uns i deshumanitza a d'altres", afegeix el text. En última instància reclamen també la derogació de la Llei d'Estrangeria.

Changue explica que, tot i la mobilització, temen que el mòdul quedi obert de manera indefinida: "Un cop en funcionament, es queda com a opció per facilitar les expulsions". Tot i això, la seva viabilitat dependrà del nombre de dones que hi siguin traslladades, i si es tornés a quedar buit, es podria tancar. Les entitats antiracistes fan una crida a la protesta el proper dissabte davant del CIE per reclamar-ne el tancament.