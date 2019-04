Denuncien maltractaments a la canera municipal de Lleida

El Comú de Lleida acusa la Paeria d'"incomplir" l'ordenança municipal de tinença i benestar animal i cometre "infraccions greus" al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia (Caac). Segons el grup, que compta amb dos regidors al ple i és el referent local de Catalunya en Comú, en els darrers cinc anys han mort gairebé una quarta part dels animals que han entrat al centre, fonamentalment per les males condicions de l'espai. Després de més d'un any fent-ne una diagnosi conjunta amb entitats animalistes i voluntaris, el Comú assegura que al Caac s'hi "maltracten animals" i se'ls "manté sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades", tant des del punt de vista higiènic i sanitari, com de "benestar animal" i de "seguretat".



En una roda de premsa, la formació va explicar dimarts que en els cinc anys i mig estudiats (2013-2018) gairebé 2.000 animals van entrar al Caac -bàsicament gossos i gats-, dels quals 466 (el 23,5%) hi van morir, "gairebé tots durant el primer any a la canera". A més a més, n'hi ha hagut 822 que han estat adoptats per particulars o entitats protectores d'animals i 518 que han estat recuperats per les protectores o pels seus amos.

En aquest àmbit, el Comú també denuncia que en més del 70% dels animals recuperats o adoptats -941 d'un total de 1.340- no hi consta el "pagament de la taxa preceptiva", un fet que segons la formació podria explicar-se perquè "molts animals són trets del Caac per algunes protectores, a cost zero, que els donen en adopció pel seu compte cobrant elles un preu que els permet l'activitat". En qualsevol cas, es lamenta la "màxima opacitat" en la sortida dels animals de les instal·lacions, perquè "no està reflectit enlloc a quina protectora s'ha entregat l'animal i en quines condicions".



El grup polític assegura que ha difós l'informe després de passar-se "vuit mesos" demanant una reunió amb l'alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, que abans d'assumir el càrrec era el responsable del Caac com a regidor d'Habitat Rural i la sostenibilitat. Entre d'altres qüestions, el Comú cita com a maltractaments que "de forma rutinària es netegen les gàbies amb aigua a pressió amb els animals a dins, deixant-los mullats i provocant que, també a l’hivern, hagin de dormir en un terra de ciment humit". Això es traduiria en un "augment de la taxa de mortalitat d’animals durant els mesos de més fred". A mes a més, "el contacte continuat amb el ciment mullat provoca llagues i ferides als gossos per tot el cos". També denúncia "l’amuntegament amb tres animals o més a cada gàbia", que "provoca baralles i molt sovint la transmissió de malalties infeccioses".



Així mateix, s'adverteix que "no hi ha pràcticament cap treball de la canera municipal per fomentar l’adopció", dels animals i, de fet, "no hi ha campanyes entre la població i el web està desactualitzat". En aquest sentit, el Comú assegura que "els propis responsables del Caac responen que el foment de les adopcions el fa una associació de voluntaris".

La Paeria nega els maltractaments



Les crítiques no han estat ben rebudes pel govern municipal. El responsable polític del Centre d'acollida d'animals i regidor de l'Hàbitat Rural i la Sostenibilitat, Joan Queralt, ha qualificat d'"absolutament falses" les acusacions sobre possible maltractament animal a l'equipament i ha negat que no s'alimenti correctament els gats i gossos que hi ha. Sí que ha admès que el web del Caac "no està actualitzat", però que "s'utilitzen altres mitjans, el principal dels quals és la pàgina dels voluntaris" per fomentar les adopcions. Així mateix, assegura que les fotografies difoses pel Comú corresponen a les "gàbies velles" i que "ja s'ha fet la primera fase de reformes al centre i l'any que ve es començaran a fer les noves". I, de fet, subratlla que ja s'han estrenat gateres.



Per tal de millorar la situació dels animals, el Comú planteja que es netegin les estances «sense els animals a dins, evitant les temperatures extremes i les humitats i ampliant les hores d’esbarjo», que es posi en marxa una «veritable xarxa de publicitat» i es «fomenti l’adopció dels animals que hi arriben per evitar estàncies de llarga durada o cròniques», entre d'altres.