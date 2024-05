Denuncien la transfòbia contra la candidata de la CUP Ortésia Cabrera: "No són un cas aïllat"

Denuncien la transfòbia i els "atacs d'odi" contra Ortésia Cabrera, la candidata número 3 de la CUP per Tarragona a les eleccions al Parlament d'aquest diumenge. Aquest dimarts, més d'una quarantena de col·lectius hagin signat un manifest en el seu suport. "No són un cas aïllat", ha dit la mateixa Cabrera sobre els comentaris ofensius que ha rebut a les xarxes socials.

"No l'ataquen per qui és, sinó pel que representa", han remarcat les entitats després que la setmana passada l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denunciés els atacs d'odi davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i la No Discriminació de la Generalitat de Catalunya. La candidata tarragonina ha assegurat que té la "responsabilitat" de "no caure" davant d'aquests comentaris.

"Vull tirar endavant perquè la gent més jove ho tingui més fàcil en un futur i jo quedi en una anècdota", ha dit en una atenció als mitjans des de la Glorieta de la Transsexual Sònia del parc de la Ciutadella de Barcelona. En aquesta línia, ha demanat que hi hagi més diversitat als llocs públics. "L'important és la comunitat, sabem que no estem soles i que som igual de vàlides que qualsevol altre", ha sentenciat.

🏳️‍⚧️L' @Observatori_cat assisteix a l'acte convocat a la Glorieta de la Transexual Sònia Rescalvo del Parc de la Ciutadella de Barcelona per donar suport a @ortesia_online en motiu de la transfòbia patida a xarxes socials per la seva candidatura electoral. També comptem amb les… pic.twitter.com/sWASQaP0Wl — Observatori Contra l'LGTBI-fòbia (@Observatori_cat) May 7, 2024

La denúncia de L'Observatori

L'Observatori va denunciar divendres els "atacs d'odi" a les xarxes socials contra la candidata de la CUP. L'entitat ha fet un recull dels comentaris a les xarxes, que ha registrat com a "incidència transfòbica". "Des de l'Observatori treballem amb la víctima d'aquests greus episodis de violència transfòbica, que considerem del tot inadmissibles", va afirmar l'entitat en un missatge difós també a través de les xarxes socials.

L'Observatori demana al Govern que prengui "totes les mesures adients per aturar la impunitat amb la qual actuen els autors d'aquests esdeveniments d'odi". Alhora, els responsables han instat les forces polítiques que concorren a les eleccions del 12-M a condemnar "públicament" els fets. "Les dones trans han de poder participar en les polítiques públiques i càrrecs electes amb plena igualtat i seguretat que la resta de candidates", ha opinat l'Observatori.

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, també va mostrar el seu suport a Cabrera la setmana passada, transmetent la "ferma condemna a la transfòbia" envers la candidata cupaire. "Aquests atacs són violència política, perquè volen enviar el missatge que les dones trans no són benvingudes a participar en la vida pública. No ho permetrem", va dir en una piulada a X.