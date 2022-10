Denuncien la vandalització del Palau Centelles de Barcelona

El Palau Centelles de Barcelona ha estat vandalitzat amb pintades. Segons ha denunciat un usuari a través de Twitter, es pot apreciar aquest atac a la façana d'aquest reconegut edifici del barri Gòtic de la capital.

A través de la xarxa social, l'usuari Adrià Ventura ha publicat una imatge on es pot observar la pintada d'una cara somrient de color blau, així com algunes lletres. "El Palau Centelles també vandalitzat. Degradació a cada racó", ha tuitat l'usuari passades les 10:30 hores d'aquest matí de dilluns.

El Palau Centelles del barri Gòtic de la ciutat de Barcelona és un monument històric, la construcció del qual data del segle XV, quan es va edificar sobre un altre edifici del segle XIII. Es tracta d'un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

En concret, trobem el Palau carrer de la baixada de Sant Miquel, al número 8. Actualment s'utilitza com a seu del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya i de l’Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya.

Els Mossos d'Esquadra encara no han informat de la localització o detenció del possible o possibles autors. Segons els precedents, cas d'enxampar als autors es podrien exposar a un delicte contra el patrimoni històric, en tractar-se d'un BCIL.

Diversos usuaris han criticat a les xarxes aquest atac vandàlic al Palau Centelles, així també com de representants polítics. Per exemple, el portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha criticat que la "degradació" del patrimoni "no s'atura", i critica els "plans, excuses i compromisos buits" del govern municipal d'Ada Colau i Jaume Collboni.

Neteja i policia contra les pintades

L'Ajuntament de Barcelona ha reforçat recentment el servei de neteja. Des de l'inici del mes de setembre, compta amb sis equips més i un total de 12 nous treballadors, quatre dels quals treballen a Ciutat Vella, essencialment al Raval i al Gòtic. L'ampliació del servei durant 10 mesos comporta un increment de 800.000 euros al pressupost de neteja, que era de 4.555.000 euros.

Ja al mes de juny, el consistori barceloní també va dir que lluitaria contra els grafitis. A més de la neteja, va assegurar que hi destinaria més policia i s'interposarien més multes, que podien arribar a comportar peticions de presó en casos greus, com en els atacs a edificis patrimonials.