El desallotjament dels manifestants que havien ocupat un tram d'autopista al nord de la frontera de La Jonquera ha donat pas a talls de vies de comunicació a diferents punts del territori.



Les persones que s'havien vist obligades a abandonar l'acampada al costat del Portús, després de 34 hores de protesta, com a conseqüència de la intervenció de la Gendarmeria francesa, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, s'ha desplaçat cap a La Jonquera, on ha intervingut de nou la policia catalana per dispersar els manifestants a la carretera N-II. Però immediatament després s'han donat cita, a mitja tarda, a la ciutat de Girona, al Parc Central. I una estona més tard Tsunami Democràtic cridava a la ciutadania a "bloquejar l'AP7, al seu pas per Girona".

El trànsit a aquesta autopista s'havia començat a normalitzar i els camions aparcats s'havien posat en moviment, però al sud de Girona, a l'alçada de Sant Gregori (Gironès) es tornaven a formar llargues cues perquè centenars de manifestants havien realitzat un altre tall, malgrat la presència d'alguns efectius de la Guàrdia Civil i de Mossos, que s'han incrementat progressivament. En aquest punt s'ha instal·lat un altre equip de so per fer possible l'actuació musical del grup Lágrimas de Sangre. Els organitzadors han anunciat que comptarien amb més grups pel concert improvisat per aquesta nit.



Tsunami Democràtic ha demanat altre cop suport a la ciutadania en forma de queviures i material, per poder tornar a sopar al mig de l'autopista.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha confirmat el nou tall de trànsit a l'AP-7 en els dos sentits de la marxa, i que els vehicles s'havien de desviar per la sortida 8 de l'autopista en sentit nord, i per la sortida 5 en sentit sud. Però des d'altres punts del territori, amb el pas de les hores, arribarien dades sobre noves incidències, perquè grups de persones també havien sortit a carreteres i carrers per protestar contra la repressió, reclamar la llibertat dels presos i exigir diàleg amb l'Estat.



El transit s'ha interromput, amb més o menys durada a la N-152, a Puigcerdà, a l'A7 a Tarragona, a la ronda Ibèria de Sabadell, a la N-II al seu pas per Sant Adrià del Besòs i a diferents punts de Barcelona.

Protesta convocada per CDR al Plaça de les Glòries de Barcelona

Els CDR han realitzat convocatòries a la Diagonal, a la Gran Via per anar cap a la plaça de les Glòries, a la Ronda del Mig i a l'avinguda Meridiana, com gairebé cada dia des que es va donar a conèixer la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes.

Solidaritat al País Basc

A banda de les protestes als pobles i ciutats de Catalunya, Tsunami Democràtic ha fet també una crida a la mobilització del sobiranisme basc i una indeterminada quantitat de vehicles amb els llums d'emergència encesos, conduïts per manifestants, han provocat un col·lapse circulatori al pas fronterer cap al País Basc administrat per França.



Els participants en la protesta s'han reunit a partir de les 18.00 hores a l'autopista i, després de passar el peatge de Oiartzun, situat a 7 quilòmetres de la frontera, han començat a alentir la circulació i de vegades a aturar-se enmig de la carretera, la qual cosa ha incrementat les llargues cues que ja s'havien format des de les 15.30 hores. En alguns moments han fet sonar botzines i han baixat dels vehicles per exhibir ikurriñas i senyeres estelades. A les 19.00 hores, les retencions eren d'onze quilòmetres, per la qual cosa la cua arribava fins a la localitat guipuscoana de Errenteria.



Al pas de Biriatou, la gendarmeria ha establert un dispositiu de seguretat per evitar el tancament de la frontera.