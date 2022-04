Desapareix la mascareta a la majoria d'interiors

La fi de l'obligatorietat de la mascareta en la majoria d'espais interiors després de dos anys ja és una realitat. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres al matí el reial decret que ho estableix, amb algunes excepcions, com els transports, on continuarà sent obligatòria en avions, trens i autobusos, i serveis sanitaris, com hospitals o farmàcies.

Es recomana mantenir-la en persones vulnerables, espais tancats d'ús públic i grans esdeveniments

Tot i que s'elimina l'obligatorietat de manera general, el reial decret recomana el seu ús per a les persones vulnerables, així com també en els espais tancats d'ús públic on s'hi ha d'estar molta estona, en esdeveniments multitudinaris o en trobades privades segons la vulnerabilitat dels participants.



Al transport públic, no serà obligatòria en andanes i estacions. A les residències també s'haurà de mantenir per part de treballadors i visitants, però no pels residents. En l'entorn laboral, els responsables de prevenció de riscos laborals els podran determinar la necessitat de continuar fent ús de la mascareta, d'acord amb una avaluació del risc.

Millora dels indicadors pandèmics

El Ministeri de Sanitat justifica la decisió per l'evolució actual de la pandèmia, amb una taxa de vacunació per sobre del 92% entre els majors de 12 anys i un nivell de risc baix pel que fa als indicadors en la major part del territori. Afegeix que la gravetat de la malaltia ha baixat molt i actualment la taxa d'hospitalització ha passat del 7% en l'onada epidèmica de desembre a febrer del 2020 a l'1,19% entre desembre de 2021 i març del 2022. Els ingressos a l'UCI han passat del 0,67% al 0,06%, mentre que la letalitat ho ha fet de l'1,46% al 0,19%. Per últim, apunta que la pressió assistencial també s'ha reduït considerablement.