Descens notable de la contaminació de l'aire de Barcelona per la caiguda del trànsit durant el confinament

El confinament per evitar el contagi del coronavirus es fa palès al registre de mobilitat a Barcelona. Aquest matí, el Servei Català de Trànsit ha registrat una disminució d'un 53% del trànsit respecte a un dimecres normal. La mobilitat també s'ha reduït un 5,3% respecte a ahir: "Un agraïment als ciutadans que avui també us heu quedat a casa", resava la piulada de Trànsit on s'ha difós aquesta dada. I la reducció de la mobilitat privada té una conseqüència lògica, la tan anhelada reducció de la contaminació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que va motivar l'impuls de la Zona de Baixes Emissions del Govern municipal d'Ada Colau.

Així ho ha registrat el portal contaminació.cat, que publica les dades registrades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l'Aire depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat. A les 16.00 h d'aquesta tarda, els indicadors de la quantitat d'NO₂ als barris de l'Eixample, Gràcia, Palau Reial, Poblenou, Sants i la Vall d'Hebron no superaven les 12 µg/m³. Ara fa una setmana, el passat 11 de març, arribava fins a les 40 µg/m³ a l'Eixample, a les 39 µg/m³ a Gràcia i a les 32 µg/m³ a la Vall d'Hebron. La resta de valors eren tots superiors a 10 µg/m³.

On no es registren tantes diferències és a les 8.00 h del matí entre aquest dimecres i el passat quan, exceptuant el punt de control de Ciutadella, només s'ha aconseguit reduir els valors d'NO₂ entre 5 i 10 punts. Si bé avui els registres se situaven entre els 26 µg/m³ de Ciutadella i els 46 µg/m³ de Palau Reial, amb sis dels set centres per sobre dels 41 µg/m³, l'11 de març aquests valors anaven dels 49 µg/m³ de la Vall d'Hebron als 70 µg/m³ registrats a l'Eixample, i amb xifres per sobre dels 50 µg/m³ a la resta de centres. Barris com Gràcia només han reduït en set punts els nivells de contaminació, així com el Poblenou o Sants, que només baixen 10 punts. La Directiva 2008/50 del Consell Europeu no permet superar els 40 µg/m³ d'NO₂ de mitjana i a aquella hora només l'estació de Ciutadella s'hi situa per sota.

A banda del transport privat, la xarxa de metro també comptabilitza menys viatgers. Les dades de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) registren una disminució del 85% de l'afluència aquests dies que en un dia feiner normal, el que suposa uns 1.141.000 viatges menys. Als autobusos només hi puja un 10% del públic habitual: 668.000 viatges menys dels previstos en un dia feiner. En definitiva, un total d'1.8 milions menys de viatges cada dia al bus i al metro a la ciutat de Barcelona.