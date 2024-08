Descobreixen antics cups de vi i altres estructures de producció vinícola al Monestir de Pedralbes

La segona fase de la intervenció arqueològica a les Casetes de la baixada del Monestir ha proporcionat importants descobriments sobre l'activitat vinícola històrica del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. La intervenció ha revelat la presència de grans cups de vi, així com altres estructures relacionades amb la producció de vi en aquesta zona.

La primera fase dels treballs es va dur a terme entre el 12 de setembre de 2022 i el 10 de febrer de 2023, i es va centrar en l'excavació de la caseta del número 5 i el seu pati. La segona fase va començar el 15 de gener, i s'han explorat les casetes dels números 7, 9 bis i el passatge situat entre les casetes dels números 3 i 5. La intervenció ha estat dirigida per l'arqueòloga Anna Bordas Tissier.

Els treballs han permès documentar l'evolució de l'ocupació dels espais externs al monestir, des de l'època alt medieval fins a èpoques contemporànies. Entre els descobriments de cronologia més antics, destaquen un antic canal d'aigua excavat en el terreny natural i restes de murs malmesos, segons detalla en una nota l'Ajuntament de Barcelona.

Un dels més destacats ha estat la identificació d'una gran estructura circular d'època moderna al passatge entre les casetes dels números 3 i 5. Les noves investigacions han permès reclassificar-la com un gran cup de vi, gràcies als primers resultats dels estudis bioarqueològics dels materials obtinguts en la fase anterior. Inicialment, era interpretada com un possible forn de material constructiu, igual com l'estructura trobada al passatge.

Juntament amb altres elements relacionats amb la producció del vi documentats a la caseta del número 9 bis, les noves dades han permès constatar que les estructures formen un complex sistema de producció vinícola. Aquestes troballes aporten una nova perspectiva sobre les activitats econòmiques del Monestir, especialment pel que fa a la producció de vi fora de l'espai de clausura.

Zona de les restes de premsa de biga amb el contrafort. — Ajuntament de Barcelona

Finalitzats els treballs de camp

La segona fase suposa que es donin per finalitzats els treballs de camp, per bé que les tasques de laboratori i estudi continuaran. L'objectiu ara és completar l'anàlisi dels materials i proporcionar una comprensió més detallada de les activitats històriques del Monestir de Santa Maria de Pedralbes.