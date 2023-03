Descobreixen un fàrmac que evita els efectes secundaris de la quimioteràpia més habitual en càncer de còlon

Investigadors de l'Hospital del Mar i l'Institut de Recerca Biomèdica han descobert un mecanisme per reduir la resistència a la quimioteràpia en els càncers de còlon i recte. Consisteix en afegir una molècula concreta a l'oxaliplatí, un dels tractaments més usats per tractar aquesta tipologia d'afeccions. D'aquesta manera, eviten la possibilitat que els pacients hi reaccionin negativament i tinguin efectes secundaris.

L'estudi, publicat a la revista Journal of Medicinal Chemistry, obre la porta a validar més fàrmacs per combatre aquests càncers. Les conclusions de la recerca es basen en l'anàlisi de mostres de tumors de 200 pacients i ratolins.

El descobriment és una evolució d'una altra investigació publicada a la revista Nature Communications i que analitzava com aquest tipus de quimioteràpia s'acumula a les cèl·lules sanes que envolten el tumor. Aquest fet provoca que s'activin una sèrie de gens que provoquen una mala resposta al tractament i ajuda les cèl·lules tumorals que han sobreviscut a la quimioteràpia a proliferar de nou.

En aquest escenari, els investigadors de l'Hospital del Mar i l'Institut de Recerca Biomèdica, plantegen afegir un pèptid específic a l'oxiloplatí. D'aquesta forma, aquesta teràpia sistèmica i molt usada per a combatre el càncer de còlon i recte, pot evolucionar fins esdevenir una forma personalitzada d'abordar el tractament del càncer.

La resistència al tractament és fins a 3,5 vegades més baixa

Les conclusions de l'estudi es basen en l'anàlisi de mostres de tumors de prop de 200 pacients amb càncer de còlon i recte. Així mateix, s'han analitzat mostres de tumors de ratolins i de pacients tractats ex vivo. Els resultats indiquen que amb el nou abordatge del tractament, la possibilitat que el pacient desenvolupi l'element causant de la resistència al tractament, cau de forma dràstica i és fins a 3,5 vegades més baixa.

"Hem vist que la càrrega de quimioteràpia es redueix en els fibroblasts, tractats amb el nou compost respecte als tractats amb oxaliplatí, el que redueix la possibilitat d'induir resistència al tractament a les cèl·lules tumorals", explica el doctor Alexandre Calon, investigador de l'IMIM-Hospital del Mar i que ha coliderat el treball, en un comunicat.

Els investigadors també van identificar que el nou fàrmac no només s'acumulava menys a l'entorn del tumor dels ratolins, sinó també als òrgans que normalment es veuen més afectats per la quimioteràpia, com són el mateix còlon, els ronyons i el fetge. En aquest sentit, la doctora Jenniffer Linares, investigadora del mateix grup i primera autora de l'estudi, explica que "el tractament clàssic té una sèrie d'efectes secundaris en el pacient, que podrien reduir-se amb el nou fàrmac".

Menys efectes secundaris i major eficàcia

Aquest estudi és un primer pas essencial per a desenvolupar tractaments que permetin menys efectes secundaris i major eficàcia en pacients amb càncer de còlon i recte. El doctor Daniele Lo Re, que l'ha coliderat, ha assegurat que la recerca permetrà "integrar aquesta aproximació als processos de descobriment de noves drogues, utilitzant els models cel·lulars adequats que permetin validar un nombre més gran de potencials nous fàrmacs tant al tumor com al seu microambient".

El treball ha comptat amb la participació de metges i metgesses dels serveis d'Anatomia Patològica i d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar, així com d'investigadors de la Universitat d'Oviedo i del CIBER del Càncer (CIBERONC). A més, té el suport de l'Instituto de Salud Carlos III i de l'Associació Contra el Càncer.