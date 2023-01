Desencallat el projecte per ampliar l'Hospital Clínic: es traslladarà a l'entrada de la Diagonal i triplicarà la superfície

Després d'anys encallat, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació, la Universitat de Barcelona i l'Hospital Clínic han arribat a un acord per ampliar l'Hospital Clínic a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Concretament, el nou complex sanitari es traslladarà a l'espai que actualment ocupa el recinte esportiu de la Universitat de Barcelona. Es preveu que el nou complex de l'hospital ocupi un total de 290.000 metres quadrats, gairebé el triple que l'actual centre sanitari. El Clínic és el segon complex mèdic amb més hospitalitzacions de Catalunya, només per darrere de la Vall d'Hebron.

L'ampliació del Clínic està pendent des de fa més de 20 anys. L'edifici actual data del 1890 i aleshores disposava de 20.000 m². Actualment hi ha 100.000 m² útils i, de fet, l'espai fa molts anys que ha quedat petit. Després de mesos de negociacions, la Comissió Interinstitucional que ha estudiat la viabilitat del futur emplaçament de l'Hospital Clínic de Barcelona ha acreditat que és viable que s'iniciï el projecte per fer l'ampliació del centre a l'entorn de la Diagonal.

Des de la seva creació, la Comissió ha estat estudiant la viabilitat del projecte des del punt de vista de l'urbanisme, la mobilitat, els usos assistencials, la docència, la recerca i la innovació. La conclusió és que l'espai de la Diagonal és el més adequat per ampliar el centre i integrar aquestes activitats per comptar amb un dels campus biomèdics més important d'Europa, que inclourà la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut així com edificis de recerca i innovació.

Durant els properes mesos es posaran en marxa equips de treball per anar concretant el projectes des del punt de vista tècnic i financer, així com per fixar un calendari d'activitat.

Usos per a l'hospital a l'Eixample

També s'ha acordat proposar futurs usos de l'emplaçament actual de l'hospital a l'Eixample i del solar del carrer Provença per proveir necessitats d'equipaments sanitaris, d'educació o dels Bombers de Barcelona, entre d'altres. La futura construcció de les noves instal·lacions permetrà mantenir els dispositius de l'hospital també a les seus de Villarroel, Plató i la Maternitat.