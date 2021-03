Desenes d'entitats es mobilitzaran dissabte per exigir que la futura llei estatal d'habitatge reguli els lloguers 

Una trentena d’entitats socials han convocat una manifestació aquest dissabte dia 20 a Barcelona per exigir que s’aprovi la llei d’habitatge que està treballant el Govern espanyol i que ja ha provocat tensions dins de la coalició. Els promotors exigeixen que la norma inclogui la regulació de lloguers i l’aturada dels desnonaments.



En roda de premsa les entitats catalanes han anunciat que se sumen a les mobilitzacions convocades a una vintena de ciutats d’arreu de l’Estat. En el cas de Catalunya, la manifestació s’iniciarà a la Delegació del Govern espanyol a les 11 del matí, i es preveu que acabi a plaça Sant Jaume. Allà, han explicat, exigiran als partits que estan en negociacions per formar Govern que posin el dret de l’habitatge al centre.



A Catalunya una trentena d’entitats han donat suport al manifest de convocatòria de la manifestació, com per exemple la PAH, el Sindicat de Llogateres, la Marea Pensionista, la FAVB o l’Observatori DESC, entre altres. Al manifest llisten vuit mesures que veuen "innegociables i de mínims" i que creuen que han d’estar recollides a la futura llei d’habitatge.

Reclamen que es garanteixi el dret a un habitatge digne, que s’aturin els desnonaments a vulnerables, que s’ampliï el parc públic de lloguer social fins al 20% del conjunt d’habitatges i que es reguli els lloguers. També exigeixen que es garanteixi els subministraments bàsics, una segona oportunitat als endeutats per les hipoteques, que s’ampliïn els pressupostos dedicats a habitatge fins al 2% del total i que es permeti a la població participar activament de les polítiques d’habitatge i urbanisme.

"Frau democràtic" del PSOE

Les entitats han advertit al Govern espanyol que no es pot fer enrere en els compromisos de regular els lloguers i aturar els desnonaments. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, ha recordat al president espanyol, Pedro Sánchez, que "no seria president sense haver fet aquest acord social i de govern" amb aquests compromisos. Així, amb una roda de premsa des de davant de la seu del PSC han assegurat que el PSOE "s’està sotmetent a les pressions de la patronal immobiliària i dels fons voltor". "Això no només és un atac al dret a l’habitatge, és un frau democràtic en tota regla", ha carregat Palomera.



Per la seva banda, la portaveu de la campanya "Guerra a Cerberus", Bárbara Roc, ha denunciat que el ministre José Luís Ábalos afirmés que l’habitatge és "un dret de mercat". Per a Roc, aquesta llei ha de ser "una primera pedra" per garantir un habitatge digne i per limitar les actuacions dels fons d’inversió en aquesta matèria.



En el cas català, Palomera ha dit que les passades eleccions del 14 de febrer són "un nou recordatori" als partits que tenen "el mandat democràtic de blindar i aprofundir les lleis que garanteixen el dret a l’habitatge". També ha explicat que des del Sindicat s’han estat reunint amb JxCat, ERC i la CUP i ha apuntat que "està clar que no hi haurà pacte de Govern sense l’habitatge al centre". Segons ha assegurat, no n’hi ha prou només amb lluitar contra l’emergència i contra els desnonaments, que creu que només són "la punta de l’iceberg", sinó que cal "reestructurar tot el sistema".