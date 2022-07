Desenes d’habitatges afectats i 200 persones evacuades en l'incendi del Bages

Les flames de l’incendi forestal del Pont de Vilomara han arribat a cases de la urbanització de Les Brucardes, pertanyent a Sant Fruitós de Bages, i a la de River Park, dos dels punts on ha calgut fer evacuacions per la proximitat de les flames. Fins a 121 dotacions de Bombers, de les quals almenys 17 mitjans aeris, treballen amb els habitatges com a primera prioritat. Hi ha unes 200 persones evacuades repartides en tres centres diferents o amb familiars i amics. Hi ha desenes d’habitatges afectats amb diferents intensitats que s’estan avaluant. El potencial de l’incendi ha pujat ja fins a les 6.000 hectàrees. De moment hi ha un miler que estan cremades.

L'incendi que crema al Bages aquest diumenge ha afectat ja 1.232,61 hectàrees. Segons dades provisionals dels Agents Rurals, 194,57 d'aquestes hectàrees són del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, espai d'interès natural tancat als visitants des de divendres per l'onada de calor. El foc ha començat sobre les 13.00 hores al Pont de Vilomara i Rocafort i ha obligat a evacuar unes 200 persones, sobretot d'urbanitzacions. Protecció Civil ha explicat que hi ha unes 4.500 confinades a les localitats properes al foc a causa del fum.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, conversa amb el director general de Manresa, Marc Costa. — Nia Escolà / ACN

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que hi ha una "afectació important" en algunes urbanitzacions, com a Les Brucardes i a River Park, on s’han malmès alguns habitatges, ja sigui sencer o una part. Els 200 evacuats es reparteixen entre tres centres i cases de familiars i amics. Dues persones han resultat ferides lleus: una per un cop de calor i un professional amb una cremada menor. Hi ha 350 bombers treballant i pràcticament tots els mitjans aeris de Catalunya s’han abocat en aquest incendi.

L’inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha explicat que aquest incendi ha tingut un comportament "extrem" i ha avançat per tot arreu més ràpid que la capacitat que tenen d’aturar-lo. Ha calgut destinar molts recursos a les tres urbanitzacions afectades. Aquest comportament "agressiu" s’acabarà al vespre, quan es preveu que baixi la intensitat de les flames i les forces entre l’incendi i els Bombers es puguin igualar. La prioritat és el cap de l’incendi i el flanc esquerre, on hi ha la C-16.



Un cop s’aconsegueixi estabilitzar això llavors els Bombers se centrarien els seus esforços a evitar que el foc no avanci cap al parc natural. El potencial del foc és ara d’unes 6.000 hectàrees i ja n’hi ha un miler d’afectades.

"Ho vivim amb molt patiment, tristesa i angoixa"

"La situació era insuportable al carrer i feia molta fresa"

Alcaldes i regidors dels pobles afectats pel foc del Bages asseguren que viuen l'evolució de l'incendi "amb por i impotència". És el cas de la primera tinent d'alcalde del Pont de Vilomara, Lídia Delgado. Les flames han arribat fins al mateix nucli i s'han hagut de desallotjar dues urbanitzacions, Can Riera i River Park, on el foc ha afectat algunes cases. De la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha lamentat que el foc torni a afectar de ple la comarca. A Sant Fruitós, l'incendi ha envoltat la urbanització de Les Brucardes, i la majoria de veïns han hagut de marxar. "La situació era insuportable al carrer i feia molta fresa", ha descrit el primer tinent d'alcalde del poble, Felip Echarri.

Els Bombers centren els esforços al cap del foc, situat a la zona de Manresa i el flanc esquerre, a la C-16. El centre de comandament dels Bombers està ubicat a Sant Vicenç de Castellet i, en aquest punt, s'hi reuneixen els alcaldes i regidors dels municipis afectats pel foc. Alguns alcaldes com el del Pont de Vilomara, Enric Campàs, o Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán, han preferit no moure's del poble i, fins i tot, han ajudat en les tasques d'extinció.



El foc afecta cinc municipis: El Pont de Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Castellbell i el Vilar.