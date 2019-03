Arriba la vaga general feminista laboral, de cures, estudiantil i de consum d’aquest 8 de març, el dia internacional de la Dona. El moviment feminista crida a “aturar el món” per donar visibilitat al paper que juga l’explotació de la dona en el funcionament del sistema econòmic. Us anirem informant dels principals actes que s'hi desenvolupin.

14.00h. Manifestacions massives al migdia

A banda de Barcelona, al migdia s'han fet manifestacions i concentracions en múltiples ciutats catalanes. Per exemple, a Vic centenars de persones s'han concentrat a la plaça Major, on s'ha llegit un manifest, que entre d'altres qüestions critica la desigualtat salarial, la violència de gènere i les múltiples conseqüències del patriarcat que pateixen les dones. A Girona, s'han manifestat al voltant de 1.500 persones al migdia, a Tarragona, unes 2.000; un miler a Reus, i al voltant de 5.000 a Sabadell.

La plaça Major de Vic s'ha omplert per la vaga feminista. SARA BLÁZQUEZ

També a les 12h del migdia, centenars de periodistes i professionals de la comunicació s'han concentrat per segon any consecutiu als Jardinets de Gràcia de Barcelona, per denunciar la desigualtat, i l'assetjament, que segueixen patint.

Concentració de periodistes als Jardinets de Gràcia de Barcelona amb motiu de la vaga feminista. NEUS MOLINA

13:05h. Desenes de milers d'estudiants es manifesten al centre de Barcelona.



Massiva manifestació de les estudiants al centre de Barcelona. La marxa, convocada amb motiu de la vaga feminista del 8-M, ha arrencat de la plaça Universitat al voltant de les 12h, i segons el Sindicat d'Estudiants ha reunit unes 50.000 persones. Sota el lema "Contra la violència masclista, la justícia patriarcal i franquista i l'opressió capitalista", la marxa ha tingut un ambient festiu i s'hi han cridat consignes com "Sense la dona no hi ha revolució", "Visca la lluita feminista", "Fora el masclisme dels nostres barris", "No és no i allò altre és violació" i "No ens miris, uneix-t'hi".

La mobilització estudiantil de la vaga feminista del 8-M. EUROPA PRESS.

12:45h. Gran seguiment de la vaga a les universitats.



El seguiment de la vaga a les universitats catalanes és molt alt, segons han informat a Europa Press fonts de les universitats. A l'Autònoma de Barcelona (UAB), hi ha hagut un seguiment total sense docència en les facultats de Comunicació, Educació, Traducció i Interpretació, Polítiques, Dret, Filosofia i Psicologia, mentre que en altres com Veterinària, Enginyeria i Medicina és del 50%. A la de Barcelona (UB), Dret, Educació, Filosofia o Geografia i Història han registrat un seguiment del 100%, i a la resta ha estat entre el 60% i el 90%, excepte Ciències de la Terra, Economia o Medicina, amb menys del 50%.



A la de Girona (UdG) el seguiment dels universitaris està sent "massiu i s'està realitzant poca activitat docent", i a la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona el seguiment de les estudiants és del 82%. La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha aturat l'activitat acadèmica fins a les 11 hores al campus de Ciutadella.



Campus de la UPF al Poblenou tancat per la vaga feminista. JOEL KASHILA

12.10h. Continuen els actes arreu de Catalunya

Continuen les mobilitzacions arreu de Catalunya per la vaga feminista d'aquest 8 de març. Entre d'altres accions, a Barcelona hi ha hagut certa tensió entre manifestants de la CNT i CCOO, ja que les primeres retreien a les segones que el sindicat no donés suport a la vaga de 24 hores. També s'han llegit manifestos a diversos punts de la ciutat, i de Catalunya, i a les 12h ha arrencat una massiva manifestació estudiantil a la plaça Universitat.

Cercavila feminista al barri de la Sagrada Família. JOEL KASHILA

11:00h. Cercavila al Mercat de la Sagrada Família.



Nombroses facultats estan tancades aquest divendres amb motiu de la vaga feminista. També hi ha cercaviles durant el migdia arreu. Al barri de la Sagrada Família, per exemple, el cercavila feminista ha entrat al mercat, per informar les diverses de les raons de la mobilització.

Cercavila del 8-M al Mercat de la Sagrada Família. JOEL KASHILA

10:40h. Cercavila de les Kellys al Poblenou.



Les Kellys, les netejadores d'hotels que des de fa alguns anys s'han apoderat a través de l'autoorganització, també participen activament a la vaga feminista d'aquest 8 de març. A Barcelona han protagonitzat una cercavila que ha sortit del centre de la ciutat per acabar al Poblenou. Hi han assistit desenes de persones.

Las Kellys protesten pels carrers de Barcelona. /JOEL KHASILA

10:30h. Denúncia de la Llei d'Estrangeria a Vic.



L'antiracisme és, probablement, un dels elements centrals de la vaga feminista d'aquest any. A Vic, per exemple, unes 200 dones fan una marxa pel centre de la ciutat. La primera aturada ha estat als jutjats de primera instància, per denunciar la Llei d'estrangeria. La mobilització la convoca el comitè 8-M d'Osona i Lluçanès.

Unes 200 dones es mobilitzen pel centre de Vic pel 8-M. NÚRIA FARRÉS

10:15h. Càrregues dels Mossos a Manresa.



Agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra, concretament de la unitat ARRO, han carregat contra les dones que es mobilitzen a Manresa, en concret quan estaves a les portes del Mercadona de la capital del Bages. El comitè 8-M de la ciutat ha denunciat l'agressivitat dels agents i considera el cos i el conseller d'Interior, Miquel Buch, "còmplices de la violència contra les dones".

10:00h. Marxa antiracista per visibilitzar l'absència de les treballadores internes que no poden fer vaga



​Un centenar de persones es manifesten per la Via Augusta de Barcelona amb crits de “ni esclaves ni domesticades” per visibilitzar l’absència de les treballadores internes que no poden fer vaga. La mobilització l’ha convocat la comissió de migrades i antiracista de la vaga feminista. Entre d'altres qüestions, reclamen que l'Estat espanyol ratifiqui el conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball, que permetria garantir unes condicions mínimes a les treballadores de la llar. La marxa acabarà a la plaça Catalunya.

09: 40h. Accions a moltes ciutats.



Durant el matí hi ha accions a molts municipis catalans, mentre que a Barcelona n'hi ha a tots els districtes. Agents dels Mossos d'Esquadra han actuat on s'han fet els principals talls de trànsit, com a la Gran Via, mentre que han impedit que les manifestants ocupessin la C-16 a Terrassa. A Lleida un piquet a tallat l'accés a l'estació d'autobusos. Olot, Girona, Tarragona són altres ciutats amb mobilitzacions, però la llista és gairebé inacabable.





09:00h. Tall de trànsit i ocupació de les vies a l'estació de Sant Cugat del Vallès



Des de primera hora del matí hi ha hagut mobilitzacions, que s'han traduït en piquets informatius i talls de trànsit a diversos punts de Catalunya, sobretot al voltant de Barcelona. A Sant Cugat del Vallès s'han ocupat durant uns minuts les vies del tren a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), una acció de record a les activistes que l'any passat van ser identificades i després denunciades després de fer el mateix. A Barcelona hi ha hagut talls de trànsit a la Travessera de Dalt, a l'alçada de la plaça Lesseps; a l'Avinguda Diagonal, que ha provocat cues de fins a cinc quilòmetres, a la Gran Via, als barris de Sarrià, Gràcia, Sant Andreu. Al voltant de les 9h, el trànsit s'havia normalitzat a la majoria de punts.

21:30h. Milers de dones es manifesten a "la nit és nostra"

Les mobilitzacions del 8-M van arrencar dijous al vespre, amb diverses marxes nocturnes. La més important va fer-se a Barcelona, on nilers de dones van manifestar-s'hi per protestar contra el patriarcat i la violència masclista. S'hi van escoltar consignes com "La nit és nostra, cap agressió sense resposta", "Contra el patriarcat, lluita directa", "Si ens toquen a una, ens toquen a totes", "Ni un pas enrere" i "Capital i patriarcat, aliança criminal". Aquesta manifestació, convocada pel moviment feminista i no mixta, va iniciar-se cap a les 20 hores a la parada de metro d'Horta.