Desenes de milers de persones sense llum i carreteres tallades, afectacions del segon dia del Glòria a Catalunya

Segon dia del pas del temporal Glòria a Catalunya i afectacions diverses arreu del territori. Si la jornada de dilluns va estar marcada, sobretot, per les fortes ratxes de vent, durant la primera hora de dimarts destaca la pluja intensa, que ha provocat un enorme creixement del cabal d’alguns rius, sobretot a les comarques gironines. En aquesta zona, 220.000 persones s’han quedat sense llum durant unes hores per una avaria a la xarxa d’alta tensió de Red Eléctrica. En concret, la companyia ha informat que el temporal ha tombat una torra de la MAT a Sant Hilari de Sacalm. A quarts de nou, Endesa ha assegurat a Catalunya Ràdio que quedaven 60.000 abonats sense llum, concentrats a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, però que confien que al migdia la situació s’hagi normalitzat.

En paral·lel, l’AP-7 està tallada entre Figueres i la Jonquera, com també ho estan la C-31a Ullà, la C-260 a Castelló d’Empúries, la GI-643 a Torroella de Montgrí i la GI-647 a Caldes de Malavella, en tots aquests casos per inundacions. A més a més, és obligatori l’ús de cadenes a diverses vies. El creixement dels rius també és important, sobretot en els casos de l’Onyar i el Daró, ambdós a Girona, amb risc de desbordament. En aquest sentit, Protecció Civil ha recomanat als habitants del Baix Empordà i el Gironès no sortir de dels nuclis urbans pel risc d’inundacions.

També hi ha retards importants al TRAM i en algunes línies de rodalies de Renfe.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès de moment 25 persones per ferides de diversa consideració, fonamentalment per lesions provocades pel fort vent, 21 de les quals han estat traslladades a hospitals i n’hi ha una que està greu a Bellvitge. Va patir fortes contusions a Cornellà de Llobregat. En canvi, el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha confirmat que la desaparició d’una persona a la desembocadura del riu Besòs va ser una “falsa alarma”, després que diversos equips policials i dels Bombers portessin a terme una recerca arran de rebre un avís.



Finalment, més de 60.000 alumnes no tindran classe aquest dimarts a causa del temporal i el Departament d’Interior ha prohibit les activitats a l’aire lliure al medi natural a les comarques de Barcelona, Girona i Catalunya Central.