La Policia Nacional deté l'home que va agredir una dona quan despenjava llaços

La Policia Nacional ha detingut l'home que va agredir a una dona al parc de la Ciutadella mentre despenjava llaços grocs. La dona havia interposat una denúncia a la Policia Nacional, i no a Mossos d'Esquadra com és habitual, aportant un informe mèdic sobre les lesions. Denuncia per un delicte de lesions amb agreujant de motivació ideològica, ja que al·lega que l'atac va estar motivat per l'acció política que estava duent a terme.



Per la seva banda, el presumpte agressor també ha interposat una denúnica i nega que el motiu de la baralla hagi estat per qüestions polítiques. Segons l'home, la disputa es va generar quan va recriminar-li que llencés els llaços al terra.



Aquest dimecres hi ha convocada una manifestació en suport a l'agredida al passeig Lluis Companys amb el passeig Pujades de Barcelona, davant el lloc on es va produir l'agressió, a les 19.00 h. La crida prové de Ciutadans i d'altres organitzacions com Plataforma Tabàrnia. El líder del partit taronja, Albert Rivera, també ha presentat una deúncia contra l'agressor aquest dimarts a la Fiscalia Superior de Catalunya per "delicte d'odi".

Desenes de persones surten a despenjar llaços

Un grup de persones surten a les comarques de Barcelona i Tarragona convocades per la Plataforma Alta Tabàrnia per l'Empordà, la Costa Brava i el Maresme per treure llaços grocs de l'espai públic a diversos muncipis. La mobilització sorgeix com a resposta a les recents identificacions dels Mossos d'Esquadra a persones que feien la mateixa acció a poblacions de la Ribera d'Ebre, ja que consideren que no es tracta d'una acció il·legal.



El grup ha actuat amb la cara tapada coberta per mascarilles, bates blanques i ulleres. Equipats amb escales, cúters i tisores, han recorregut els carrers per retirar els llaços grocs que s'han trobat al mobiliari urbà. Segons informa TV3, entre les persones que formen part d'aquest grup hi ha identificats d'anteriors accions.