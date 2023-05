Desenes de tractors de Ponent i les Terres de l'Ebre es concentren davant la CHE per demanar ajudes per la sequera

Desenes de tractors arribats de Lleida i les Terres de l'Ebre s'han concentrat aquest dimarts al davant de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) -a Saragossa- per demanar ajudes urgents per la sequera que pateixen i per denunciar que el paquet de mesures que va anunciar la setmana passada el ministeri d'Agricultura és "insuficient".

Convocats pel sindicat Unió de Pagesos (UP), els tractors van sortir dilluns des de Catalunya i han arribat a Saragossa després d'unes 12 hores de trajecte. Els pagesos critiquen la gestió que ha fet l'organisme de conca de la situació i consideren que hi ha hagut manca de planificació pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues. Dimecres està previst que la CHE es reuneixi amb el sector. De fet, la zona del Delta de l'Ebre també pateix una sequera històrica.

Crítiques a la CHE

Jaume Pedrós, responsable de regadius d'UP, ha explicat que van demanar una reunió amb la CHE el 20 d'abril, dies abans del tancament del canal d'Urgell, però no ha estat fins després d'anunciar la mobilització que ara han fet, que se'ls ha donat hora, casualment per dimecres 17 de maig.



Pedrós ha qualificat la protesta de "necessària" perquè la CHE encara no ha informat de la situació, sobretot en relació als abastaments que tindran els pagesos per poder salvar els arbres o part de la collita. "Creiem que haurien de tenir les coses clares i aconsellar què hem de fer", ha remarcat Pedrós, que també ha apuntat que "no es pot deixar que cadascú faci el que vulgui".

A la protesta hi ha participat una cinquantena de tractors però molts pagesos també s'han desplaçat amb cotxe i en total s'han mobilitzat un centenar de vehicles. Majoritàriament han vingut de la zona de canal d'Urgell però també del Delta de l'Ebre. En aquest sentit, el responsable de l'arròs d'UP, Albert Ponts, ha lamentat que la previsió de la CHE sigui "molt opaca" i que de moment només disposaran d'aigua pels arrossars fins a la primera quinzena de juliol. "Aquesta és la por i la incertesa que tenim", ha dit Ponts, que també ha alertat que si això passa, no se segarà ni un quilo del 140 milions de quilos d'arròs que es fan al Delta.

Només el tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues ja genera unes pèrdues de 270 milions als pagesos

Dani Forcadell, president de la junta rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre, també ha afegit que les restriccions al regadiu no només afectaran als arrossars sinó també a altres sectors com els musclaires, o el sector turístic i tota la biodiversitat perquè les aus nidifiquen a l'aigua durant la primavera i l'estiu i si no n'hi ha "no hi ha vida al Delta".

Unió de Pagesos va valorar en 270 milions les pèrdues que tindria el sector pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues i per això considera completament insuficient l'ajuda de 270 milions per tot Espanya anunciada pel ministeri la setmana passada. De la reunió de dimecres amb la CHE, n'esperen que "s'obri la paret" que hi tenen al davant i donin explicacions del què ha passat amb l'aigua. Pedrós ha dit que ara ja són "a mig camí" i si cal, aniran fins a Madrid amb tractors.