El desgel cultural s'accelera a Barcelona

El desglaç cultural ha començat. Les llibreries van ser les primeres a obrir i van fent. Els espais que es dediquen a l'exhibició artística reben visitants ben disposats a seguir les noves normes, i el col·lapse del sistema per comprar entrades per al Grec que va haver-hi el primer dia és la prova del cotó que demostra que hi ha moltes ganes de vidilla cultural. Ja es pot passejar entre pantocràtors i deixar-se seduir pels seus ulls ametlats –i gairebé en solitari–. També es pot baixar per la Rambla sense fer driblings i deixar-se arrossegar per les vísceres de la fotografia de la mà de Susan Sontag o anar al CCCB a viatjar amb els videojocs. Fins i tot hi ha una mica de música en directe! El Jamboree va tenir el coratge d'oferir un dels primers concerts amb públic recentment estrenada la fase 1, i la mítica sala continua programant cada setmana.



Els turistes encara no s'han apoderat de la ciutat i estem en el principi d'un camí prenyat d'incerteses i restriccions, en el qual cinemes i teatres continuen esperant que finalitzi l'estat d'alarma per reprendre la seva activitat. Encara que no tots tornaran. El mapa de les sales desaparegudes ja té oficialment un nou enclavament, el club Capitol. Una pèrdua molt lamentada i que, a causa de la pandèmia, s'ha quedat sense el comiat que es mereixia –encara que més que una gran festa el seu hagués estat que el Capitol no hagués hagut de tancar per problemes amb el contracte del lloguer.



"Fa tres setmanes que obrim els museus i ara ja remenem la hipòtesi d'organitzar activitats en ells a principis de juliol. Estem treballant a velocitat de creuer per anar recuperant també l'activitat en els centres cívics i a les biblioteques. Malgrat totes les restriccions i mesures de seguretat, l'objectiu és la recuperació. El missatge és que, ara, un dels llocs més segurs als quals pots anar són els museus, més que les terrasses dels bars, perquè hi ha plans de seguretat específics per a cada recinte", sosté Carles Vicente, director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB.



En aquests dies, la capital catalana viu en una espècie de llimbs en el qual els nens juguen en la plaça Reial mentre els seus progenitors es prenen alguna cosa després de veure alguna exposició o planegen com gaudir de les possibilitats d'una Barcelona menys atrafegada. Es diu molt que la cultura ens alimenta, que la cultura ens salva, però, ja siguin frases construïdes per una campanya publicitària o no, la veritat és que llambregar una taula plena de llibres a la recerca d'un enamorament sobtat o entrar en una sala i que una de les imatges que pengen en una paret ens aporti una cosa nova és meravellós.

La Virreina

La Rambla té ganes d'emetre continguts i la Virreina és el seu epicentre. A l'espai que dirigeix Valentín Roma el confinament li va enxampar el dia d'inauguració dels muntatges previstos per a la primavera, així que les propostes són noves i d'altura. Sisters! de Barbara Hammer, la primera retrospectiva d'aquesta autora de cinema experimental i activista de la lluita feminista i lèsbica que es pot visitar a Espanya; Sobre la fotografia, de Susan Sontag, un muntatge que converteix en exposició l'imprescindible llibre de Sontag; o El tercer estat, de Daniel G. Andújar, que reuneix projectes realitzats per l'artista sobre l'estètica de la lluita de la classe treballadora, són algunes de les joies que es poden gaudir.



A la Virreina no han encarregat cap treball sobre el coronavirus, però tot arribarà. "Encarregar una cosa específica és molt rígid, però els artistes sí que estan treballant el tema. A l'octubre inaugurem l'exposició de Manolo Laguillo, el gran fotògraf documentalista. Ha retratat la ciutat buida, i això no estava previst, i tanmateix ens trobem amb un reportatge increïble que ens ha fet replantejar la mostra. Els artistes aniran reaccionant, per la qual cosa serà un tema que anirà sortint de manera espontània", anuncia Valentín Roma. A la Virreina estan molt contents i sorpresos per les xifres de visitants, malgrat el numerus clausus per mantenir les mesures de seguretat. "El museu és un espai ple de protocols... No és el carrer, que és un espai lliure. Així que no li veig el problema a prendre una sèrie d'adaptacions tècniques. Segurament, fa anys no hi havia ratlles al sòl per no acostar-se a les obres i ara ja estem habituats", reflexiona Roma.

Autobús llançadora a Montjuïc

La muntanya de Montjuïc és un dels pulmons verds de Barcelona i a més té uns quants museus, entre els quals destaquen l'MNAC, la Fundació Miró i el d'Arqueologia. Moltes persones veien complicat accedir a ells i la històrica reivindicació d'un autobús llançadora s'ha aconseguit gràcies al coronavirus. Aquest servei ja existeix de divendres a diumenge i connecta aquests museus amb la plaça Espanya cada 20 minuts. La Fundació Miró rep visitants de divendres a diumenge, i per a atreure a més gent ha optat per reduir el preu de les entrades a 7 euros. Per part seva, el majestuós MNAC obre de dimecres a diumenge amb l'aforament reduït a un 30% de la seva capacitat.

Música al carrer

Des del 8 de juny, músics que formen part del projecte Música al Carrer, impulsat per Cultura Viva i l'Institut de Cultura de Barcelona, han participat a la prova pilot dissenyada per arrencar la desescalada de la música en directe. L'objectiu és recuperar l'activitat als carrers i donar sortida als artistes malgrat la complexitat del tema: els músics toquen en solitari, hi ha marques al terra i elements per a garantir la distància física, i en cada punt hi ha coordinadors que vigilen que no s'acumuli més gent de la permesa: 10 espectadors alhora. Els punts triats es troben a Ciutat Vella, des de plaça Catalunya fins a l'Arc de Triomf, passant per la plaça de Ramon Berenguer el Gran. De moment no és molt, només 32 hores setmanals, però per alguna cosa es comença.