"Si cada persona s'assegués sobre els diners que posseeix apilats en bitllets de cent dòlars, la major part de la humanitat s'asseuria a terra. Els dos homes més rics del món estarien asseguts a l'espai", assegura l'últim informe d'Oxfam Intermón sobre la desigualtat econòmica mundial.



L'informe porta per títol "Temps per a les cures. El treball de cures i la crisi global de desigualtat" i coincideix amb la nova reunió del Fòrum Econòmic Mundial, que es fa a la localitat suïssa de Davos. L'ONG revela entre altres qüestions que els treballs de cures no remunerats sustenten el sistema, ja que estats i empreses s'estalvien fins 10,8 bilions de dòlars anuals que haurien d'anar destinats a persones -majoritàriament dones- que dediquen el seu temps de treball a tasques no retribuïdes.



De fet, a Espanya es van emprar 130 milions d'hores diàries el 2018 en feina de cures no remunerats, una xifra que equival a 16 milions de persones treballant vuit hores al dia sense percebre cap remuneració i al 14,9% del PIB, segons l'Organització Internacional de l'Treball (OIT).

Lara Contreras, responsable d'investigacions i d'incidència d'Oxfam Intermón, apunta que la depreciació de la feina és una constant en el mercat espanyol: "Els salaris cada vegada ocupen menys espai del PIB del país, mentre s'incrementen les diferències salarials, encara que el més alarmant és l'augment de la riquesa. Malgrat que la desigualtat de la renda ha disminuït, això no s'ha traduït en la reducció de la desigualtat, ja que s'ha generat més treball precari".



L'informe de l'ONG posa l'accent en com l'augment dels autoritarismes, especialment els de Jair Bolsonaro i Donald Trump, ha provocat que s'accentuïn les bretxes salarials entre rics i pobres: "Donem un toc d'atenció sobre el progrés dels populismes i el tancament de l'espai democràtic. Bolsonaro és un exemple de com un país amb molta feina en política social pot patir retrocessos", diu Contreras.

Optimistes amb el nou Govern estatal



Malgrat el to negatiu de les dades revelades per l'organització, es mostren optimistes davant l'arribada de el nou Govern a causa de la "inclusió de mesures contra la precarietat laboral", a què sol·liciten la creació d'una renda mínima garantida per contrarestar els efectes de la bretxa salarial, cada vegada més aguditzada tant a Espanya com a la resta de món.



"La pujada del salari mínim és necessària, perquè impacta directament en les dones. El 75% de les persones amb salaris reduïts són dones, i qüestions com la temporalitat afecten 3,5 més vegades a dones que a homes ", apunta Contreras. L'informe d'Oxfam relata que els 22 homes més rics del món posseeixen més riquesa que totes les dones africanes, així com que el 42% de les dones en edat de treballar no forma part de la mà d'obra remunerada, enfront de el 6% de els homes.



El missatge principal de l'informe és que aquest sistema econòmic se sosté per la feina gratis que les dones porten a terme en l'àmbit particular. "La solució passa perquè l'Estat, les empreses i les famílies es coresponsabilitzin de la seva part, tant en els treballs remunerats com en els que no", declaren des Oxfam.