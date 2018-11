La relació entre les entitats socials i els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) és un lligam indispensable per avançar cap a una societat més justa, equitativa, solidària i inclusiva. Amb l’objectiu de potenciar el debat i la reflexió, els dies 20, 21 i 22 de novembre se celebrarà el 6è Congrés del Tercer Social a Catalunya al Disseny Hub Barcelona i a la Farga de L’Hospitalet de Llobregat.



Sota el lema ‘Desigualtats socials, solucions locals’, l’espai busca respostes als reptes socials i les noves necessitats del nostre present i futur més immediat. El congrés proposa conèixer i avaluar les línies de treball actuals mitjançant un total de nou debats i col·loquis i 35 ponents de reconegut prestigi en tots els àmbits, per tal d’abordar la defensa dels drets socials com a garantia d’igualtat d’oportunitats, analitzar el món local com a generador de polítiques socials, i les accions necessàries per posar la persona al centre de l’atenció sense diferències territorials.



El congrés abordarà, també, la manera de garantir els ingressos per assegurar els drets de la ciutadania, la cooperació público-social en la provisió de serveis a les persones, el paper del Tercer Sector en la construcció comunitària d’una ciutadania activa, compromesa i transformadora; el dret a l’habitatge i a l’energia, els reptes digitals per a unes entitats socials innovadores i una previsió de futur sota la pregunta: “Com serà l’atenció a les persones el 2030?”.

m4social, innovació social digital

Una de les novetats del congrés és l’espai d’innovació digital m4social, amb conferències especialitzades i un showroom amb aplicacions útils per a les entitats socials en l’atenció a les persones, realitat virtual, robòtica i impressió 3D i circuits, aplicats en l’àmbit social. També hi haurà el Social Speakers’ Corner, amb les experiències més innovadores del sector social en l’atenció a les persones; la gestió i organització de les entitats; educació, formació i inserció laboral; treball en xarxa i serveis a la comunitat, atenció comunitària centrada en la persona i innovació tecnològica, entre altres, a més d’un espai per a la Mostra d’Entitats amb més de 30 expositors. Al congrés també es presentarà el Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya, amb dades específiques sobre la relació entre les administracions locals i les entitats socials.



La conferència inaugural, que tindrà lloc el 21 de novembre a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat, serà a càrrec de Lorena Zárate, presidenta de l’Habitat International Coalition. Zárate abordarà el paper de la ciutat com a actor clau en la generació de polítiques de desenvolupament social i la implicació dels governs locals amb els moviments socials i les organitzacions. Així mateix, a la inauguració institucional, que se celebra el 20 de novembre al Disseny Hub Barcelona, es comptarà amb els parlaments institucionals del president de la Generalitat, Quim Torra; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; l’alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó. Tota la informació del congrés està disponible al web www.congrestercersector.cat.

Un milió i mig de persones ateses

La Taula del Tercer Sector és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes i que defensa els drets socials a Catalunya. Agrupa un total de 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals aglutinen més de 3.000 entitats socials no lucratives.



Les més de 3.000 entitats socials són associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció. Ofereixen serveis i suports a persones en situació vulnerable i/o d'exclusió social en totes les etapes de la vida i en tots els àmbits, com a la infància i família, adolescència, gent gran, persones amb discapacitat, sensellar, drogodependents, amb trastorn mental o amb dificultats per accedir a un lloc de treball, entre altres.



La força del Tercer Sector radica en 1,5 milions de persones ateses, 87 mil persones treballadores, 367 mil persones voluntàries, 559 mil persones sòcies i 563 mil persones donants, a més de representar l'1,3% del PIB català.