Desmuntant la justícia espanyola

“Golpe de estado”, sentencien Aznar, Casado, Rivera i altres líders de la política espanyola a l’inici de Causa especial 20907/2017, el documental produït per Mediapro que el programa Sense ficció de TV3 estrenarà el proper dimarts, 18 de desembre, coincidint amb la vista prèvia del judici de l’1-O per debatre la competència del tribunal. La tesi que s’ha treballat és “per què estan decidint els jutges el que s’hauria o es podria resoldre amb política?”, ha explicat Montse Armengou, directora del programa.



La idea de la peça és desgranar tot el procés judicial que, des que es van declarar inconstitucionals alguns dels articles de l’Estatut l’any 2010, ha envoltat la política catalana i espanyola. A més, segons ha explicat el director i productor del projecte, Jaume Roures, “més enllà de donar informació a la ciutadania per formar-se una opinió en el seguiment dels judicis, també volíem desmuntar el mite d’un Tribunal Suprem objectiu, perquè no existeix”.

Un total de 17 veus, totes elles relacionades amb l’àmbit judicial, expliquen i opinen sobre cadascun dels moments judicials claus dels últims vuit anys, molts d’ells impossibles de deslligar de la política i els seus representants. El retrat final és un descoratjador quadre de judicatures deslegitimades: els “favors” entre Sofía Marchena –filla del jutge Manuel Marchena- i la dona del jutge Pablo Llarena que van portar aquesta a aconseguir un lloc al Consell General del Poder Judicial (CGPJ); la trucada de Soraya Saéz de Santamaría, antiga vicepresidenta espanyola, que va aconseguir que en menys de 24 hores el Tribunal Constitucional redactés tot el necessari per evitar la investidura de Carles Puigdemont; la retirada de l’euroordre contra el mateix Puigdemont que arrenca la incredulitat de tots els magistrats –inclòs l’advocat alemany especialista en Dret Penal Stefan Kirsch, que diu que “si això hagués passat a Alemanya, tindríem un problema”.



A més, Causa especial 20907/2017 posa també en evidència una judicatura “cada vegada més qüestionada i esbiaixada en termes de classe, ja que no hi ha representació dels diferents sectors de la societat, i també en termes de gènere”, com ha explicat Armengou. Tot i que la peça recull veus de totes les opinions, la majoria de magistrats es posen d’acord en certes qüestions com l’evident relació amb la política, i especialment amb membres del Partit Popular que embruta el sistema judicial espanyol – la jutgessa i exdiputada de Podemos Victoria Rosell diu: “si no tens padrins polítics és difícil arribar a un alt càrrec judicial”. Tots ells també coincideixen en posar en dubte la presó preventiva en la que es troben els nou presos polítics, considerant que no hi ha risc de fuga i, en molts casos, tampoc de reiteració delictiva.

Per la seva banda, el guionista i realitzador del documental, Lluís Arcarazo, ha explicat que la peça forma part del que es podria considerar una trilogia en la que s’hi inclouen els reportatges 1O i 20S i que ajuda a formar un retrat complet de la situació actual i com s’hi ha arribat. Arcarazo també ha destacat una cita del documental en què el Fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín es preguntava: “hi ha hagut transició en els partits de dretes, en l’exèrcit o en el cercle episcopal?”, com a qüestió fonamental per entendre la conjuntura actual.



Alguns dels testimonis de Causa especial 20907/2017 acaben fent una comparació de la situació dels presos polítics amb el cas del lehendakari Arnaldo Otegi i preveient que el Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg, declararà d’aquí uns anys, que les presons preventives i les sentències de presó –si n’hi ha- hauran estat injustes. Tots ells consideren que si s’arriba a aquesta situació “serà una altra vergonya per a la justícia espanyola”.



Jaume Roures ha conclòs la presentació del documental reivindicant el paper social de les televisions públiques, pel qual, segons ell “el Partit Popular ha estat especialment destructiu”. Roures també ha explicat que Mediapro s’està plantejant produir una sèrie de peces sobre el dia a dia dels judicis dels presos polítics “perquè la ciutadania en pugui fer un seguiment amb tota la informació necessària”.