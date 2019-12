Els Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu amb 3.000 efectius, incloent seguretat privada, per al partit entre el Barça i el Reial Madrid que es disputarà el proper dimecres, 18 de desembre. La raó és l’acció convocada pel Tsunami Democràtic, que ha fet una crida a una concentració “massiva” als voltants del Camp Nou a partir de les 16h, és a dir, quatre hores abans de l’inici del partit. Segons els Mossos, el "pitjor escenari" seria la invasió de camp per part dels activistes, una "situació extrema" que no contemplen com a "probable", encara que sí "possible". Ho han assegurat en una roda de premsa celebrada aquest matí.



En qualsevol cas, aquest mateix divendres el Tsunami ha emès un comunicat, adreçat a la “premsa de Madrid”, en què aclareix que “no ha dit que vulgui bloquejar o suspendre el partit. Tot el contrari, vol convidar a què el vegi tothom. I que es segueixi a tot el món”. En un segon punt, afegeix que el Tsunami “està preparat per fer visible al camp i a les grades la situació d’excepcionalitat que pateix Catalunya”. En aquest sentit, assegura que ja hi ha més de 25.000 persones que han confirmat la seva assistència a l’acció i que s’han “organitzat desenes d’autobusos” per arribar-hi.



1. Tsunami no ha dit que vulgui bloquejar o suspendre el partit. Tot el contrari, vol convidar a que el vegi tothom. I que es segueixi a tot el món

En la roda de premsa, el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha mostrat la seva confiança “absoluta” que el partit es podrà jugar amb normalitat i ha denunciat la suspensió de la data inicial, fixada pel 26 d’octubre, perquè segons ell no va obeir a motius esportius, ni de seguretat ni policials, sinó per causes "polítiques" o un altre tipus d'"interessos". Segons ell va ser una “decisió equivocada”.



El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha detallat que la policia autonòmica establirà un cordó de seguretat que s'activaria en dues fases. Primer des del matí en un perímetre més allunyat del Camp Nou, per garantir l'arribada de jugadors i àrbitres, i un altre per evitar que les concentracions convocades pel Tsunami als voltants de l'estadi impedeixin l'accés del públic. Sallent ha reconegut que el moviment traslladat que no té la intenció d'interrompre el partit, pel que entenen que no hauria de produir-se cap acció que ho comportés, com ara la invasió de camp. En principi l’operatiu no contempla la participació de la Guàrdia Civil ni de la Policia Nacional.



Tot i els comunicat del Tsunami, Sallent ha explicat que els Mossos han dissenyat mesures per donar resposta a una hipotètica invasió de camp, en la que seria la seguretat privada de el club blaugrana qui hauria d'intervenir inicialment per "recuperar la normal situació" en el terreny de joc. Els Mossos, que activaran més de mil agents de diverses àrees, intervindrien a l'interior de l'estadi si la situació es tornés "especialment greu", segons Sallent, que ha destacat que han mantingut una fluida comunicació amb els responsables de seguretat de l'FC Barcelona , del Reial Madrid, de la Lliga i de la Federació Espanyola de Futbol -en aquest cas sobre la seguretat de la comitiva arbitral-.

El dispositiu de seguretat per al clàssic, un partit d'alt risc en què s'extremen les mesures de seguretat, s'ha dissenyat en aquesta ocasió també en funció de la convocatòria de Tsunami Democràtic, per poder donar una resposta "ràpida i adequada "en funció dels diferents escenaris en els quals estan treballant. "La nostra obligació és contemplar totes les hipòtesis", ha reconegut el cap dels Mossos.



Sallent ha detallat que en una primera fase, des de primera hora del matí, es protegiran amb un cordó policial els voltants de Camp Nou, especialment a la zona nord, creant un perímetre per garantir la mobilitat cap a l'estadi de jugadors i àrbitres. "No serà una zona blindada", ha matisat, que ha precisat que el cordó tindrà "porositat", perquè es pugui franquejar en casos en què estigui justificat.



Quan s'acosti l'inici de el partit, el cordó es centrarà en els accessos de l'estadi barcelonista, per garantir l'accés de públic i impedir que "hi hagi algun tipus d'enfrontament entre persones amb ideologia oposada" i també per evitar que la convocatòria de Tsunami "impedeixi el normal accés a les persones que van a veure el partit". Per aquest motiu, els Mossos volen impedir que els activistes del Tsunami s'apropin als accessos a l'estadi. També hi haurà més controls i registres per entrar al camp.